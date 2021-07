Das Prunkstück des neuen Modells ist ein 7-Zoll-OLED-Display. Foto: Nintendo

Nach längerem Rumoren in der Gerüchteküche hat Nintendo jetzt Ernst gemacht. Der japanische Spielekonzern hat ein neues Modell seiner hybriden Spielkonsole Switch vorgestellt. Es trägt den Beinamen "OLED-Modell", womit auch schon eine der zentralen Verbesserungen verraten wird. Sie kommt mit einem Bildschirm auf OLED-Basis, der hellere und kontrastreichere Darstellung verspricht, als das LCD, das in der regulären Switch und Switch Lite zu finden ist.

Der Screen fällt mit 7 Zoll auch etwas größer aus, als bisher. Das Standard-Modell kommt auf 6,2 Zoll. An der Auflösung ändert sich allerdings nichts, gespielt wird weiterhin in 720p (1280 x 720 Pixel). Verbesserungen verspricht Nintendo aber bei der Audiowiedergabe. Dazu kommt eine Komfortverbesserung am Gehäuse. Die OLED-Switch bietet einen deutlich breiteren Standfuß, der sich stufenlos verstellen lassen soll.

Nintendo

Marktstart im Oktober

Unter der Haube kommt außerdem ein neuer Nvidia-Chip zum Einsatz. Dieser unterstützt 4K-Wiedergabe, wenn man die Konsole per Dock an einen Fernseher oder Bildschirm anschließt. Auch besagte Dockingstation wird aufgewertet. Sie verfügt über einen LAN-Anschluss (RJ45), womit sich etwa Probleme mit instabilem WLAN bei Onlinegames umgehen lassen.

Nintendo-Fans müssen sich jedoch noch etwas gedulden, ehe sie die neue Konsole bekommen können. Als Termin für den Marktstart hat Nintendo den 8. Oktober festgelegt. Der US-Preis liegt bei 350 Dollar. (gpi, 6.7.2021)