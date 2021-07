Beginnt eine Affäre mit einer jungen Tänzerin: Philip Seymour Hoffman als Geiger eines Streichquartetts in "Saiten des Lebens", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Senator Film / Frederick Elmes

20.15 MUSIKERDRAMA

Saiten des Lebens (A Late Quartet, USA 2021, Yaron Zilberman) Als der New Yorker Cellist Peter (Christopher Walker) erfährt, dass er an Parkinson erkrankt ist, brechen in dem von ihm mitgegründeten Streichquartett The Fugue verdrängte Konflikte auf. Fein komponierter Ensemblefilm mit Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener und Mark Ivanir. Bis 21.55, Arte

20.15 FUSSBALL

Uefa Euro 2020 Halbfinale: England – Dänemark Live aus dem Londoner Wembley-Stadion. Es kommentiert Oliver Polzer. Bis 23.20, ORF 1

21.55 DOKUMENTATION

Geboren von einer anderen (F/B 2017, Cathie Dambel) In Belgien ist die nichtkommerzielle Leihmutterschaft erlaubt. Ein Filmteam hat in Brüssel ein Jahr lang Gynäkologen, Psychologen, Biologen und Krankenpfleger begleitet, die Paare auf diesem Weg zum Kind unterstützen. Zu Wort kommen auch Eltern, deren Kind von einer anderen Frau ausgetragen wurde. Bis 23.05, Arte

22.10 FILMDRAMA

Die Jagd (Jagten, DK/S 2012, Thomas Vinterberg) Ein Erzieher wird zu Unrecht der sexuellen Belästigung beschuldigt. Eine moderne Hexenjagd nimmt ihren fatalen Lauf. Der dänische Filmemacher Thomas Vinterberg wurde für sein beklemmendes Drama mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle für einen Oscar nominiert. Bis 0.10, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Bangladesch – Milliardär unter Armen Der dänische Reporter Kristoffer Eriksen hat in Bangladesch, einem der ärmsten Länder der Welt, den Milliardär Moosa Bin Shamsher getroffen, der durch Waffengeschäfte und die Vermittlung günstiger Arbeitskräfte in die Golfstaaten reich geworden ist. Bis 23.00, ORF 2

23.05 DOKUMENTATION

Meine außergewöhnliche Familie – Aufgewachsen in einer Regenbogenfamilie (D 2020, Annette Ernst) Die 15-jährige Linn hat nicht nur zwei Mütter, sondern ist auch Teil einer außergewöhnlichen Großfamilie. Annette Ernst hat diese Familie über zwölf Jahre filmisch begleitet. Bis 0.05, Arte

23.00 REPORTAGE

Weltjournal+: Superreich – Indiens neue Maharadschas Während rund 300 Millionen Inder von weniger als 1,90 Dollar am Tag leben, vermehren die neuen Maharadschas mit Steuerhinterziehung und Geldwäsche ihren Reichtum. Bis 23.50, ORF 2

23.50 BIOPIC

Gandhi (GB/IND 1982) Ben Kingsley als Karamchand "Mahatma" Gandhi in Richard Attenboroughs ausladendem Filmepos alter Hollywood-Schule. Bis 2.45, ORF 2

0.30 TRAGIKOMÖDIE

Die große Schönheit (La grande bellezza, I/F 2014, Paolo Sorrentino) Sorrentino schickt in seinem Oscar-prämierten Film Toni Servillo als missmutigen Journalisten auf der Suche nach Schönheit durch Rom. Bis 2.25, BR