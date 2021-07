Beraterposten für Rangnick. Foto: imago images/Laci Perenyi

Moskau – Der russische Fußball-Erstligist Lokomotive Moskau hat den Deutschen Ralf Rangnick für drei Jahre zum Chef für Sport und Entwicklung ernannt. Darüber seien Trainerstab, Spieler und die Führung des Clubs am Dienstag informiert worden, teilte Lok Moskau am Dienstag mit.

Der 63-Jährige, der von 2012 bis 2020 in verschiedenen Funktionen für die Red-Bull-Clubs in Salzburg und Leipzig tätig war, hatte der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstag) gesagt, dass er eine GmbH für Fußball-Beratung gründe und sich selbstständig mache. Wie sein Sprecher sagte, handelt es sich in Moskau um einen Beraterposten. Zuletzt war Rangnick bis Juli 2020 in einer führenden Rolle des Red-Bull-Fußballimperiums engagiert gewesen. (APA/dpa, 6.7.2021)