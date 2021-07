Vize Werner Kogler und Kanzler Sebastian Kurz nach einem Ministerat im April 2021. Mittwoch wollen sie eine neue Digitaltransformationsförderung auf den Weg bringen. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Am Mittwoch soll der Ministerrat nach STANDARD-Infos die geplante neue Digitaltransformationsförderung für Medien an den Nationalrat weiterleiten, der sie noch vor der Sommerpause behandeln und im Herbst beschließen könnte. Diese Digitalförderung soll nun nach unbestätigten Informationen 20 Millionen Euro statt bisher geplanter 15 Millionen pro Jahr umfassen.

Nach bisherigen Auskünften aus dem Bundeskanzleramt sind weitere 19 Millionen Euro für die Digitalförderung aus 2020 zweckgewidmet und sollen noch an Medien ausgeschüttet werden. Bisher ging man damit in diesem Jahr von 15 regulären Fördermillionen plus 19 aus dem Vorjahr aus.

Digitalisierungsförderung für bestehende Medien

Die Förderung wurde im Entwurf erklärt als Digitalisierungsförderung für bestehende Medien und Medienhäuser für den Einstieg in oder den Ausbau von digitalen Aktivitäten. Der Entwurf ging Anfang des Jahres in Begutachtung, nicht aber die Richtlinien der Förderstelle RTR. Sie soll die Förderkriterien wesentlich bestimmen. Erste Reaktionen und Stellungnahmen zum Entwurf forderten die Vorlage auch der geplanten Förderkriterien, andernfalls könnten die Abgeordneten nicht abschätzen, was sie da konkret beschließen.

Drittel fix für Tages- und Wochenzeitungen

Die neue Digitalförderung sollte nach dem Begutachtungsentwurf zu einem Drittel für Tages- und Wochenzeitungen reserviert werden, das wären bei nun 20 Millionen statt bisher geplanter 15 pro Jahr rund sieben Millionen Euro. Sie wird laut einem dem STANDARD vorliegenden früheren Richtlinienentwurf der RTR zu 50 Prozent nach Auflage und Reichweite des Printtitels bemessen, zu 40 Prozent nach den Einnahmen mit Digitalabos und -verkäufen sowie zu zehn Prozent nach dem journalistischen Personalstand.

Zwei Drittel werden laut Entwurf für digitale Transformationsprojekte vergeben – etwa Abogewinnung, Redaktionssysteme, Workflows, Ausbildung; zudem für barrierefreie Zugänge und Jugendschutz (vor allem bei Privatsendern).

In ersten Reaktionen auf den Entwurf gegenüber dem STANDARD begrüßte etwa der Zeitungsverband VÖZ die geplante Digitalförderung. Grundsätzlich taten das auch Medienwissenschafter sowie der Presseclub Concordia. Sie kritisierten zugleich wie etwa auch Rechtsexperten, dass rein digitale Medien, Gründungen und Innovationen unabhängig von bestehenden Medienunternehmen nicht gefördert würden.

EU prüft neue Förderung

Die EU-Kommission muss eine solche neue nationale Förderung vor dem Beschluss notifizieren, grob: prüfen und gutheißen. Eine Vorprüfung im Frühjahr brachte nach unbestätigten STANDARD-Infos Nachfragen aus Brüssel etwa zu den Förderungen für Jugendschutz und Barrierefreiheit für Privatsender.

Der Entwurf im Ministerat deutet darauf hin, dass das für Medien zuständige Kanzleramt die Nachfragen aus Brüssel als beantwort- und lösbar erachtet. Die offizielle Notifzierung dürfte nun parallel zur parlamentarischen Behandlung weiterlaufen.

Digitalsteuer und Medienfonds

Die Digitaltransformationsförderung wird mit Einnahmen aus der Anfang 2020 eingeführten Digitalsteuer dotiert. 2020 kamen mit dieser österreichischen Steuer auf Werbung bei internationalen Digitalkonzernen aus Österreich an die 57 Millionen Euro herein.

Die Regierung plant zudem für 2022/23 einen sogenannten Medienfonds, gespeist aus Abgaben für internationale Streamingplattformen, wenn sie Mindestanteile von nationalen/europäischen Produktionen nicht einhalten.

Bisher gibt es Bundesmittel für Medien in Österreich im Wesentlichen über:

die GIS-Gebühren für den ORF (rund 650 Millionen Euro pro Jahr),

die Privatrundfunkförderung (regulär 20 Millionen Euro für kommerzielle und drei für nichtkommerzielle Sender),

den Fernsehfonds (TV-Produktionen, 13,5 Millionen),

die Presseförderung (regulär 8,8 Millionen Euro),

die Publizistikförderung (rund 250.000 Euro),

reduzierte Mehrwertsteuer auf Zeitungsverkäufe (zehn statt 20 Prozent)

und öffentliche Werbebuchungen (170 bis 200 Millionen Euro pro Jahr).

Eine Studie des Medienhaus Wien über die Werbebuchungen der Regierung sowie ihre Corona-Sonderförderungen für Printmedien und Privatsender kritisierte Ende voriger Woche den Schwerpunkt dieser Vergaben auf die drei Boulevardtitel "Österreich/Oe24", "Heute" und "Kronen Zeitung". (fid, 7.7.2021)