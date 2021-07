Lange hat es gedauert. Nun ist sie aber da. Die App für den grünen Pass kann via Apple App Store, Google Play Store und Huawei App Gallery heruntergeladen werden. Dennoch gibt es noch zahlreiche Kritik, da vielfach die Nutzerfreundlichkeit noch ausbaufähig ist. So ist zum Beispiel der Import des Zertifikats am Smartphone nicht ganz einfach zu bewerkstelligen. Auch hat man einer Integration in die Wallet-Lösungen von Apple und anderen Anbietern aus Datenschutzgründen eine Absage erteilt.

Praktische App oder unnötig? Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Um sich mittels Drei-G-Nachweis auszuweisen, ist die Verwendung der App nicht notwendig. Das zugehörige PDF ist vollständig ausreichend, egal ob in ausgedruckter Form, abgespeichert auf dem Smartphone oder über die Wallet-Integration von Fabian Pimminger.

Verwenden Sie die App?

Wie erbringen Sie Ihren Drei-G-Nachweis?

Vor welchen Problemen standen Sie bei der Verwendung der App? Was spricht für und was gegen diese App? Diskutieren Sie im Forum! (wohl, 8.7.2021)