Indonesien Polizisten als Geister erinnern an Gefahr durch Pandemie

Laura Schmidt



In Indonesien verkleiden sich Polizistinnen und Polizisten als Geister, um die Bevölkerung dazu zu bringen, die Corona-Maßnahmen einzuhalten. Die Fallzahlen und Todesfälle im Land sind so hoch wie noch nie. Allein am Dienstag gab es über 30.000 Neuinfektionen.