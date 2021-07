Er gilt als Gesicht einer Generation: Seitdem Lars Eidinger an der Seite von Birgit Minichmayr in "Das Leben der Anderen" spielte, wird der Berliner Schauspieler als einer der talentiertesten deutschsprachigen Schauspieler gehandelt. Er verkörpert Hamlet genauso wie Richard den Dritten, dreht mit Kristen Stewart oder Juliette Binoche, spielt in Fernsehspielen oder Historienschinken. Ein Medium allein, sagt der ein Meter neunzig große Schauspieler, sei ihm zu wenig. Erst im vergangenen Jahr brachte Eidinger einen Fotoband heraus und sorgte als überdimensionaler Pinsel in einem Video von Deichkind für Aufsehen. Seit Kindesbeinen legt er zudem regelmäßig Platten auf. STANDARD-Kulturchef Stephan Hilpold traf den Star der Berliner Schaubühne zehn Tage vor der Premiere des neuen "Jedermann" über den heißen Dächern von Salzburg.