Immer mehr Bäder in Österreich schließen. Welche Gründe dahinterstecken und was dagegen unternommen wird

In weiten Teilen Österreichs klettern die Thermometer dieser Tage wieder auf über 30 Grad. Für viele ist die Flucht ins Freibad der einzige Weg, mit der Hitzewelle zurechtzukommen. Umso erschreckender erscheint die Aussicht, dass immer mehr Bäder in Österreich ans Zusperren denken. Viele haben in den letzten Jahren bereits Ernst gemacht – die Zahl der Bäder sinkt. Welche Gründe hinter dem "Bäder-Sterben" stecken, wie Bäder noch gerettet werden könnten und weshalb die Schwimmstätten gerade für viele Regionen so wichtig sind, erklärt Gudrun Springer vom STANDARD. (red, 7.7.2021)