Wien – Der erstmals vergebene Ö1-Feature-Podcastpreis "moving_audio" geht an die Dokumentarfilmerin Ulli Gladik und Ö3-Redakteurin Sarah Seekircher, die am heutigen Mittwoch für ihre Konzepte ausgezeichnet wurden. Insgesamt gab es über 80 Einreichungen. Aufgrund der "durchwegs hohen Qualität" habe die vierköpfige Ö1-Fachjury zwei Hauptpreise vergeben, die mit je 7.000 Euro dotiert sind. Die prämierten Podcast-Serien werden zudem in der Ö1-Sendereihe "Hörbilder" ausgestrahlt.

Gladik überzeugte die Jury laut Aussendung mit ihrem Konzept "Der Kampf um den Lobautunnel": In mehreren Folgen will sie Klimaaktivistinnen und Anrainer, Landwirtinnen und Politiker begleiten. Das Podcast-Konzept "Die Ascher-Schwestern" von Seekircher stellt den Wandel eines Tiroler Tals und das tragische Schicksal zweier Schwestern vor und erzählt dabei auch vom "Umbruch der bäuerlichen Welt, dem massiven Strukturwandel in der Tiroler Landwirtschaft hin zu einer boomenden Tourismusregion". (APA, 7.7.2021)