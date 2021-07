Optische Texterkennung (OCR) gehört zu den Spezialitäten von Anyline. Foto: Anyline

Der Münchener Investor Digital+Partners steckt rund 20 Mio. Dollar (16,9 Mio. Euro) in das auf mobiles Scannen spezialisierte Wiener Start-up Anyline. Mit der zusätzlichen Finanzierung werde man die Zahl der Anyline-Mitarbeiter in Österreich und den USA in den kommenden zwölf Monaten massiv aufstocken, wie das Start-up am Mittwoch mitteilte.

Im Jänner 2020 hatte sich Anyline bei neuen und bestehenden Investoren bereits 12 Mio. Dollar (10,8 Mio. Euro) geholt. Das auf Texterkennung spezialisierte Start-up bietet mobile Scan-Lösungen für mehr als 250 Unternehmen und öffentliche Organisationen an. Zu den Kunden zählen laut eigenen Angaben die österreichische und bayerische Polizei, der Corona-Test "Alles Gurgelt", E.ON, Discount Tire und PepsiCo. Die Software des Start-ups erkennt Schriftzeichen ohne Internetverbindung und kann die Informationen weiterverarbeiten.

"Unternehmen waren und sind darauf angewiesen, unterschiedlichste Schriftbilder, Zeichen, Codes oder Kennzeichen unter hohen Sicherheitsanforderungen mit weniger Ressourcen digital statt manuell zu erfassen", so Anyline-CEO und Mitgründer Lukas Kinigadner. Man habe in das Start-up investiert, "weil Anyline die Komplexität des digitalen Geschäftes versteht, das durch die Pandemie noch herausfordernder geworden ist", erklärte der Partner bei Digital+, Tim Kindt. (APA, 7.7.2021)