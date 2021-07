Auf dem Weg zur belgischen Küste, um ihrer verstorbenen Mutter den letzten Wunsch zu erfüllen: Mya Bollaers in "Lola und das Meer", RBB, 23.25 Uhr.

Foto: rbb/Salzgeber

20.15 DOKUMENTATION

Abenteuer Neuseeland Die Doku besucht unter anderem Wissenschafter und Glücksritter aus Deutschland und Frankreich in ihrer neuen Heimat. Bis 21.45, Arte

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Arbeit für alle – Keine Arbeitslosen in Marienthal In den 1930er-Jahren wurde die Arbeitersiedlung in Gramatneusiedl durch eine bahnbrechende Sozialstudie über Langzeitarbeitslosigkeit berühmt. In einem Testprojekt des AMS wird nun das Gegenteil getestet: Alle Langzeitarbeitslosen in Gramatneusiedl bekommen seit diesem Jahr einen Job. Bis 22.00, ORF 2

20.15 HADER & HAAS

Das ewige Leben (Ö 2015, Wolfgang Murnberger) Stimmige Verfilmung des Romans von Wolf Haas mit Josef Hader samt einer Verfolgungsjagd auf einem Puch-Mopedroller. Bis 22.15, ORF 3

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Zum Thema – Streit um die Medien Wie frei ist unsere Presse? Michael Fleischhacker diskutiert mit Philipp Gut (Publizist), Cornelia Stolze (Medizin-Journalistin), Horst Pirker (News), Richard Grasl (Kurier). Bis 23.20, Servus TV

22.15 DISKUSSION

Maybrit Illner: Zurück ins Leben – mehr Freiheit, weniger Vorsicht? Gäste: Virologe Hendrik Streeck, Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann sowie die Journalistinnen Anna Schneider und Christina Berndt.

Bis 23.15, ZDF

22.30 MAGAZIN

Eco Themen sind: Impfen für den Job: Was Arbeitgeber verlangen dürfen. / Kampf den Steueroasen: 130 Staaten einigen sich auf Mindeststeuer für Konzerne. / Österreichs Almen: Harte Arbeit in idyllischer Landschaft. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Der Kabarettist Klaus Eckel, die Leichtathletin Ivona Dadic, Liebesg’schichten und Heiratssachen-Präsentatorin Nina Horwitz sowie das Pianisten-Ehepaar Rudolf und Agnes Buchbinder sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.25 QUEER-DRAMA

Lola und das Meer (Lola vers la mer, F/B 2019, Laurent Micheli) Lola (Mya Bollaers) ist 18, hat pinke Haare und macht eine Ausbildung als Veterinärassistentin. Ihr Vater (Benoît Magimel) hat den Kontakt zur ihr abgebrochen, weil er das Trans-Outing "seines Sohnes" nicht akzeptieren konnte. Nach dem Tod ihrer Mutter ist Lola entschlossen, dieser ihren letzten Wunsch zu erfüllen und mit dem Vater ans Meer zu fahren. Bollaers wurde als erste offen transsexuelle Person mit dem belgischen Filmpreis Magritte ausgezeichnet. Bis 0.55, RBB

1.20 DOKUMENTATION

Ein Philosoph mit Einfluss: Edgar Morin Einblicke in das vielfältige soziologische, philosophische, poetische, politische und anthropologische Werk des Philosophen, der heute seinen 100. Geburtstag feiert. Bis 2.15, Arte