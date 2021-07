Neues Abenteuer für Mario Balotelli. Foto: imago images/NurPhoto

Adana – Der frühere italienische Fußball-Nationalstürmer Mario Balotelli wechselt in die Türkei zum Erstligisten Adana Demirspor. Der 30-Jährige unterschrieb laut Vereinsangaben vom Mittwoch einen Dreijahresvertrag. Zuletzt hatte Balotelli in der Serie B bei Monza gespielt. Balotelli erlebte seine beste Zeit 2012, als er bei Italiens 2:1-Sieg im EM-Halbfinale gegen Deutschland zweimal traf. In der Vergangenheit war er immer wieder durch Disziplinlosigkeiten aufgefallen.

Entsprechend waren seine Stationen bei großen Clubs wie Inter Mailand und AC Milan, Manchester City, Liverpool oder Olympique Marseille meist nur von kurzer Dauer. (APA/sda, 7.72021)