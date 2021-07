Die meisten FPÖ-Abgeordneten sind Vertreter jenes Teils des Volkes, der entweder Covid leugnet, auf Sicherheitsmaßnahmen pfeift oder sich nicht impfen lassen will

Ein etwas zweischneidiges Bonmot lautet ja, Abgeordnete seien meist durchaus nicht abgehobene Eliten, sondern echte Volksvertreter. In dem Sinn sind die allermeisten FPÖ-Abgeordneten echte Vertreter jenes Teils des Volkes, der entweder Covid überhaupt leugnet, auf Sicherheitsmaßnahmen pfeift oder sich nicht um die Burg impfen lassen will.

Der Fraktionsführer der Freiheitlichen im Ibiza-Ausschuss, Christian Hafenecker, steckte in seinem Umkreis eine Reihe von Abgeordneten anderer Fraktionen, Parlamentsmitarbeiter und Journalisten mit Corona an. Foto: imago images/SEPA.Media

Das Bild von den FPÖlern, die im Parlament, auch im Ibiza-Untersuchungsausschuss, keine Maske tragen, ist bekannt. Nun kam heraus, dass der Fraktionsführer der Freiheitlichen im Ibiza-Ausschuss, der Niederösterreicher Christian Hafenecker, nicht nur selbst positiv getestet wurde, sondern in seinem Umkreis auch eine Reihe von Abgeordneten anderer Fraktionen, Parlamentsmitarbeiter und Journalisten angesteckt wurden. Hafenecker trug weder Maske, noch ließ er sich impfen, denn er sei "keine Testperson", sagte dieses leuchtende Vorbild an Verantwortungsbewusstsein und Aufgeklärtheit.

Zum Teil ist das ja bei der FPÖ von oben vorgegeben, man erinnert sich an den Auftritt von Herbert Kickl bei einer Corona-Leugner-Demo, wo er in die Menge rief, der gesunde Volkskörper mit seinen gesunden Körpersäften (oder so) werde mit dem ausländischen Virus schon fertig werden. Dass etliche der FPÖler diesen obskurantistischen Unsinn auch wirklich glauben, kann man nicht ausschließen. Wie ein nicht zu kleiner Teil des Volkes eben. (Hans Rauscher, 8.7.2021)