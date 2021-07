Ob umstrittene Straßenbau-Projekte letztlich gestoppt werden, hänge von der Evaluierung ab. Der Koalitionspartner ÖVP, so Gewessler, solle dann mitziehen. Foto: Franz Perc

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat am Mittwoch viel Lob für das am Mittwoch verabschiedete Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) geerntet. Im Hinblick auf Durchsetzung und Zeitplan des Gesetzes aber auch Kritik. "Wir haben uns ambitionierte Ziele gesetzt", sagt Gewessler am Mittwochabend in der ZiB2. Auf die Frage, wo etwa 1000 neue Windräder bis 2030 aufgestellt werden sollen, sieht Gewessler die Bundesländer und Kommunen am Zug. Diese hätten eine wichtige Aufgabe, da sie den Standort bestimmen müssten. "Das funktioniert umso besser, je mehr die Menschen an diesen Projekt teilhaben können", zeigt sich Gewessler überzeugt.

Das Gesetzespaket sieht außerdem vor, dass Stromgewinnung aus Photovoltaik verneunfacht werden soll, zwei Millionen neue Solarpanele sollen kommen. Mehr Boden versiegeln will Gewessler dafür nicht, eine Millionen Dächer sollen ausgestattet und bereits versiegelte Flächen genutzt werden, sagt sie. Auf die Kritik, dass sich das zeitlich nicht ausgehen kann, hält Gewessler entgegen: "Es ist ein realistisches und machbares Ziel."

Evaluierung von Straßenbau-Projekten

In Ruhe anschauen und evaluieren möchte Gewessler jedenfalls die anstehenden Asfinag-Bauprogramme. "Die Klimakrise ist ein Handlungsauftrag", sagt Gewessler und fügt hinzu, dass man nur auf den Wetterbericht blicken müsse. Bei der Evaluierung von Projekten wie dem umstrittenen Lobau-Tunnel in Wien könne es durchaus sein, dass diese angesichts der Klimakrise nicht mehr vernünftig erscheinen. Ob der Koalitionspartner dabei mitziehen würde? Auch der Koalitionspartner ÖVP müsse sich dann an das Regierungsprogramm halten, so Gewessler. (etom, 7.7.2021)