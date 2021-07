Nach 90 Minuten stand es zwischen England und Dänemark noch 1:1, Harry Kane sorgte per Elfernachschuss in der Verlängerung aber für den 2:1 Endstand

Kane trifft und wird gemocht. Foto: AFP/GRIFFITHS

Die englische Fußball-Nationalmannschaft greift im Heim-Finale nach ihrem ersten EM-Titel. Der Weltmeister von 1966 bezwang Dänemark am Mittwoch im Londoner Wembleystadion mit 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung und trifft am Sonntag im Endspiel an gleicher Stelle auf Italien. Der viermalige Weltmeister hatte am Dienstag im ersten Halbfinale Spanien ausgeschaltet.

Vor 60.000 Zuschauern trafen Simon Kjaer per Eigentor (39.) und Harry Kane im Nachschuss nach einem selbst ausgeführten Foulelfmeter (104.) für England, das erstmals im EM-Finale steht. Mikkel Damsgaard (30.) hatte die Dänen in Führung geschossen. (sid, 7.7.2021)

Fußball-EM – Halbfinale:

England – Dänemark 2:1 (1:1,1:1) n.V. London, Wembley-Stadion, 65.000 Zuschauer, SR Makkelie/NED

Tore: 0:1 (30.) Damsgaard (Freistoß)

1:1 (39.) Kjaer (Eigentor)

2:1 (104.) Kane (Elfmeter-Nachschuss)

England: Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Phillips, Rice (95. Henderson) – Saka (69. Grealish/106. Trippier), Mount (95. Foden), Sterling – Kane

Dänemark: Schmeichel – Christensen (79. Andersen), Kjaer, Vestergaard (105. Wind) – Stryger Larsen (67. Wass), Höjbjerg, Delaney (88. Jensen), Maehle – Damsgaard (67. Poulsen), Dolberg (68. Norgaard), Braithwaite

Gelbe Karten: Maguire bzw. Wass