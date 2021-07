Seit Tagen zeigt das Thermometer in Wien mehr als 30 Grad an, Niederschläge gibt es zu wenig – die Waldbrandgefahr ist deswegen hoch. Foto: APA/Hochmuth

Grün sind die Wiesen in Wien vielerorts nicht mehr, dafür sorgen tagelange Hitze und wenig Niederschlag. Die Stadt beschloss deswegen am Mittwochnachmittag ein sofortiges Grillverbot wegen Waldbrandgefahr. Das Verbot gilt bis auf weiteres und wird erst bei nachhaltigen Regenschauern wieder aufgehoben. Sie Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bewertet die Waldbrandgefahr derzeit mit Stufe drei von vier – schon eine einzelne Flamme kann einen Brand auslösen, Großbrände sind vermehrt möglich und können sich mit hoher Geschwindigkeit ausbreiten.

Besonders betroffen sind der Wienerwald, aber auch die Donauinsel, dort, wo viele Bäume sind, und der Nationalpark Donauauen. In diesen Bereichen darf auch nicht mit Feuer hantiert oder geraucht werden. Das Wiener Forstamt kündigte starke Kontrollen an und appelliert außerdem an die Bevölkerung, die Augen nach Feuern offen zu halten. Wer einen solchen wahrnehme, solle sofort die Nummer 122 wählen.

Trockenes erstes Halbjahr 2021

Das Grillen in privaten Gärten bleibt erlaubt, sofern sich diese nicht im Gefährdungsbereich (Wald) befinden.

Der Juni war in Wien einer der trockensten der Geschichte. Insgesamt fehlen im ersten Halbjahr in Wien 40 Prozent der üblichen Niederschläge, hieß es von der ZAMG. Laut Alexander Orlik, der dort als Klimatologe tätig ist, sei das aber noch kein Grund zur Sorge, aber durchaus ungewöhnlich. Wenn der Juli ähnlich trocken und heiß wird, werde das für die Natur mit Sicherheit zu großen Problemen führen, sagte er gegenüber dem "Kurier". (red, 8.7.2021)