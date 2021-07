Das alles entscheidende Spiel findet am Sonntag statt. Wer wird das Euro-Finale gewinnen?

Eine spannende Fußball-Europameisterschaft geht am Sonntag zu Ende. Mehr als vier Wochen haben Fußballfans 24 Mannschaften anfeuern können und in nervenaufreibenden 90 Minuten, einigen Verlängerungen und Elfmeterschießen die Daumen drücken können. Um 21 Uhr entscheidet sich in London, wer Fußball-Europameister werden wird: Italien oder England. Wer wird das Match für sich entscheiden können?

Ihr Tipp!

Italien oder England: Wer wird das Finale gewinnen?

Wer wird die Tore schießen? Wem drücken Sie die Daumen? Hat diese Euro Ihre Erwartungen erfüllt, oder wurden Sie enttäuscht? Was waren Ihre persönlichen Highlights? Diskutieren Sie im Forum! (ugc, 9.7.2021)