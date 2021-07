Dritte Amtszeit für Louis van Gaal? Foto: imago images/Avanti

Amsterdam – Louis van Gaal gilt laut Medienberichten als Wunschkandidat für das Amt des niederländischen Fußball-Nationaltrainers. Nach Informationen der Zeitung "AD" habe der niederländische Verband KNVB den 69-Jährigen als Top-Kandidat für das Amt des Bondscoaches auserkoren. Nach dem frühen Scheitern im EM-Achtelfinale gegen Tschechien war Frank de Boer als Nationaltrainer zurückgetreten.

Bereits zwischen 2000 und 2001 sowie zwischen 2012 und 2014 war van Gaal als Chefcoach der Elftal tätig. 2014 erreichte er mit dem "Oranje"-Team den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft in Brasilien. Stationen auf Club-Ebene waren unter anderem FC Bayern München, FC Barcelona, Manchester United und Ajax Amsterdam.

Der neue Bondscoach soll die Niederlande zur WM 2022 in Katar führen, nach einer Auftaktniederlage gegen die Türkei ist der Druck in der Qualifikation bereits groß. Nur der Gruppensieger ist direkt für das Turnier im Golfstaat qualifiziert, vom 1. bis 7. September stehen gegen die direkten Kontrahenten Norwegen, Montenegro und Türkei Schlüsselspiele an. (APA, dpa, sid, 8.7.2021)