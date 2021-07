Papst Franziskus erholt sich derzeit von einer Darmoperation im Krankenhaus. Foto: imago images/Independent Photo/VATICAN MEDIA /CPP / IPA

Vatikanstadt – Papst Franziskus setzt seine Genesung weiterhin in der römischen Poliklinik "Agostino Gemelli" in Rom fort, nachdem er am Sonntag einer Darmoperation unterzogen wurde. Am Mittwochabend hatte er Fieber, teilte der Vatikan mit. Am Donnerstag wurde der 84-Jährige einer Thorax- und Abdomenuntersuchung unterzogen, die beide negativ ausfielen.

Ohne fremde Hilfe in Bewegung

Der Papst habe am Mittwoch einen ruhigen Tag verbracht, er bewege sich ohne fremde Hilfe. Er entsendete Grüße an die jungen Patienten auf den nahe gelegenen Stationen der Kinderonkologie und der Kinderneurochirurgie in der Poliklinik.

"In diesem besonderen Moment blickt der Papst auf alle, die leiden, und drückt damit seine Nähe zu den Kranken aus, besonders zu denen, die am meisten Pflege brauchen", hieß es in der Vatikan-Mitteilung.

Darmoperation

Papst Franziskus hatte sich am Sonntagnachmittag für einen geplanten medizinischen Eingriff in die römische Gemelli-Klinik begeben, wo er noch am Abend am Darm operiert wurde. Dabei wurde ihm ein Teil des Dickdarms entfernt, der durch vergrößerte Divertikel stark verengt war. Es wird bisher damit gerechnet, dass der Papst etwa sieben Tage im Krankenhaus bleiben muss, sofern keine Komplikationen auftreten. (APA, 8.7.2021)