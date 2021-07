Alter Schwede aus Finnland: Jimi Tenor spielt am Freitag, 9.7. im Fluc. Foto: Astrid

Das potenzielle Konzertpublikum muss sich erst wieder daran gewöhnen, dass Konzerte nun nicht mehr am Computer stattfinden. Kleine Schritte sind gefragt, man muss ja jetzt wieder auf menschliche Nähe umlernen.

Üben kann man heute im kleinen Rahmen im Wiener Fluc. Das besuchte man in den letzten Monaten ja eher zum Corona-Schnelltest, heute Abend ergibt sich der Club am Praterstern aber wieder seiner eigentlichen Bestimmung: Einem Konzert samt anschließender prominenter DJ-Versorgung: Unten den Händen von Erdem Tunakan wird der Dancefloor erbeben, und zwar von 23 Uhr bis morgens um sechs Uhr.

Live konzertiert davor der finnische Weltbürger Jimi Tenor. Der hat vom verschlafenen Elektro-Jazz mit Weltall-Fantasien über Zusammenarbeiten mit Afrobeat-Legende Tony Allen bis zu verwegenen Soloprogrammen einige Genres heimgesucht, seine Jazz-Orchester-Kooperationen oder seine Soul-Ausflüge mit Nicole Willis nicht zu vergessen. Der gerne exzentrische gekleidete Musiker wird heute solo zu Werke schreiten.

Das Elend des Alleinunterhalters unterläuft Tenor gekonnt mit subtiler Genialität und Entertainment – der musikalische Abwechslungsreichtum seiner Karriere seit den frühen 1990ern besorgt den Rest. Moshpit wird es zwar keinen geben, aber für ein kleines Comeback vor und auf der Bühne ist der Mann genau der richtige: "Oh yeah, baby, come on!"