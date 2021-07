Bester Spielfilm wurde "The Trouble With Being Born", die Kategorie Dokumentarfilm entschied "Die Dohnal" für sich

Sandra Wollners "The Trouble With Being Born" wurde bester Spielfilm, die Regisseurin gewann auch für die Beste Regie. Foto: Panama Film

Wien – Unter der künstlerischen Leitung von Arman T. und Arash T. Riahi ging Donnerstagabend der Österreichische Filmpreis über die Bühne des Wiener Globe Theaters. Als Bester Spielfilm wurde Sandra Wollners The Trouble With Being Born ausgezeichnet, die Regisseurin gewann auch den Preis für die Beste Regie. Bester Dokumentarfilm wurde Sabine Derflingers Dohnal-Porträt.

Schauspielpreise in der Kategorie Hauptrolle gingen an Christine Ostermayer (Ein bisschen bleiben wir noch) und Thomas Prenn (Hochwald), in der Kategorie Nebenrolle wurden Edita Malovčić und Omid Memar ausgezeichnet. Hochwald gewann auch Preise für das Beste Kostüm und die Beste Musik, The Trouble With Being Born für die Beste Maske und den Besten Ton. (red, 8.7.2021)