Contrast bietet Drum and Bass von heimischen und internationalen Interpretinnen und Interpreten. Foto: Dominik Perchtold / Klubkunst

Freitag, 9.7.

Beim Summerfestival werden im ehemaligen Sofienspital, dem West, Künstlerinnen und Künstler präsentiert. Neben einer Panel-Diskussion zum Thema "Zukunftsperspektive für Kunst & Kultur" bietet das Wiener Label Ashida Park ein Live- und DJ-Programm. Antonia XM und DJ Diamond bilden das musikalische Schlusslicht bis 22 Uhr. Usus ihrer Sets: hart und schnell gepitcht.

Zum Kontrast gibt’s in der Pratersauna ab 23 Uhr synchron progressiven 4/4-Takt bei Contrast, die Drum and Bass von heimischen und internationalen Interpretinnen und Interpreten liefern. Auch im Club Spielplatz in Linz treffen schnelle Rhythmen auf harte Bässe in allen D’n’B-Variationen. Bebend längere, experimentell rohe Töne gibt’s ab 18 Uhr bei Untitled im Celeste. Welia oder Ambient Animal klingen namentlich und mit ihren Sets spannend sphärisch. Anders wird Old School Tekno, der in Wiener Neustadt in der Fischerauergasse mit Platten gespielt wird. In Graz wird es politisch, da findet im Parkhouse im Stadtpark das Festival gegen Rassismus statt. Hier wird für Menschenrechte u. a. zu DJ Mischkonsum getanzt.

Samstag, 10.7.

Mit Wolfram kommt am Samstag eine heimische Hit-Figur zurück an das DJ-Pult der Grellen Forelle. Synthesizer Sounds à la New Wave in Techno & House verpackt liefert Wolfram Eigenproduktionen und Whitney Remixes.

Blicken wir von der Donau zum Inn, gibt’s Pop-Punk von Sweatpants Party im Unterbahn-Bogen des pmk (Plattform mobile Kulturinitiativen). Im Club Spielplatz wird dann tropisch zu Dancehall bei "Jammin" der Popo gewackelt.

Weiterhin gilt: Auf zur Hochkultur, mit der Klubkultur! "Eine Ouvertüre ist ein Werk der Instrumentalmusik, das zur Eröffnung von Bühnenwerken dient." Die präsentierten Werke im Werk am Donaukanal werden technoide, experimentelle und raffe Musikstücke von lokalen DJs sein, unter anderem von BYDL (ja, Beidl gesprochen).

Das ist doch ein fulminanter Abschluss für den kulturellen Ausblick, oder? (Nadine Cobbina, 9.7.2021)