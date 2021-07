Forscher entdeckten ein durch Morgenlicht aktivierbares Gen, das an der Steuerung der "inneren Uhr" beteiligt ist

Aufnahme der Genexpression von Period1 ohne Lichteinfluss (links) und nach einer 15-minütigen Lichtbehandlung. Foto: IWONA OLEJNICZAK/PLOS GENETICS/CC-BY 4.0

Forscher haben einen Hinweis darauf gefunden, weshalb Lichttherapie bei Winterdepressionen wirksam sein kann. Wie sie herausfanden, aktiviert Licht in den früheren Morgenstunden bei Mäusen ein Gen mit dem Namen Period1, das wie ein Taktgeber der "inneren Uhr" in den chronobiologischen Rhythmus involviert ist. Dieses Ergebnis wurde nun im Fachmagazin "Plos Genetics" veröffentlicht.

Dunkle und kurze Tage schlagen vielen Menschen aufs Gemüt. Bei mangelndem Tageslicht gerät die innere Uhr durcheinander, was sich in einer saisonalen Depression niederschlagen kann. Um einer Winterdepression entgegenzusteuern, hat sich Lichttherapie als wirksam erwiesen.

Bisher sind aber die zugrunde liegenden Mechanismen der morgendlichen Behandlung mit einer Tageslichtlampe wenig gut verstanden. Die Forschenden um Urs Albrecht und Iwona Olejniczak von der Universität Freiburg fanden nun gemeinsam mit Kollegen der italienischen Universität Padua in Experimenten mit Mäusen einen Grund für den positiven Effekt: Period 1.

Unwirksames Abendlicht

Sie setzten Mäuse zu verschiedenen Zeitpunkten in der Nacht einem Lichtimpuls aus und untersuchten anschließend deren Verhalten. Demnach zeigte sich, dass Licht eine antidepressive Wirkung entfaltete, wenn sie dieses zwei Stunden vor Tagesanbruch anknipsten. Das Gen Period1 wurde in der lateralen Habenula aktiviert, einer Hirnregion, die am Schlaf-Wach-Rhythmus beteiligt ist. Wenn die Forschenden dieses Gen ausschalteten, zeigte sich der positive Licht-Effekt nicht mehr. Auch erwies sich die Lichttherapie bei Einbruch der Dunkelheit als unwirksam.

Bei Menschen erzielt eine Lichttherapie am früheren Morgen ebenfalls die besseren Ergebnisse, wie aus früheren Untersuchungen bekannt ist. Bei Vergleichen zwischen den Spezies sollte man laut den Wissenschaftern allerdings vorsichtig sein, weil Mäuse zumeist nachtaktiv sind. (red, APA, 9.7.2021)