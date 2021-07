Statt 25 Millionen Dollar bekommt US-Staranwalt Avenatti jetzt eine Haftstrafe aufgebrummt. Foto: AFP / KAMIL KRZACZYNSKI

Beaverton – Der ehemalige US-Staranwalt Michael Avenatti ist wegen versuchter Erpressung des Sportartikelherstellers Nike Berichten zufolge zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das meldeten US-Medien am Donnerstag. Avenatti war vergangenes Jahr in New York schuldig gesprochen worden, einen seiner Fälle dazu benutzt zu haben, vom Sportartikel-Giganten gesetzeswidrig bis zu 25 Millionen Dollar verlangt zu haben.

Position als Anwalt missbraucht

Die Geschworenen hatten es als erwiesen angesehen, dass der 50-Jährige seine Position als Anwalt eines Veranstalters einer Jugend-Basketballliga missbrauchte. Vor Gericht hatte die Staatsanwaltschaft Avenatti beschuldigt, der Firma mit einer Pressekonferenz gedroht zu haben. In dieser wollte er das angeblich unerlaubte Sponsoring von Spielern durch die Firma öffentlich machen – sofern diese nicht die Millionensumme zahlt.

Auch in weiteren Fällen stehen Medienangaben zufolge noch Prozesse wegen Betrugsvorwürfen gegen Avenatti aus. Der Anwalt hatte sich einen Namen als Vertreter des Pornostars Stormy Daniels gemacht, als diese gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wegen einer angeblichen Affäre vorging. (APA, 9.7.2021)