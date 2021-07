In Salzburg sorgte ein Blitzschlag für eine Explosion in einem Umspannwerk. In Tirol wurde eine Landesstraße wegen eines Murenabgangs gesperrt

Foto: Imago

Es war eine Unwetternacht, die in fast ganz Österreich zu spüren war. Während die Bewohner in Wien vor allem durch heftiges Donnern geweckt wurden, waren im Westen Österreichs die Einsatzkräfte wegen mehrerer Unwetter und Starkregens gefordert. Im Salzburger Pinzgau sorgte etwa ein Blitzschlag kurz nach Mitternacht für einen großflächigen Stromausfall.

Explosion in Umspannwerk

Im Umspannwerk Bruck der Salzburg AG kam es zu einem Kurzschluss in der 30-kV-Schaltanlage und zu einer Explosion im ersten Stock des Gebäudes. Wie die Polizei berichtete, wurden durch die enorme Druckwelle die angrenzenden Räumlichkeiten und Einrichtungsgegenstände stark beschädigt. Personen befanden sich nicht im Haus.

Durch den Zwischenfall fiel in mehreren umliegenden Gemeinden der Strom aus. Mitarbeiter der Salzburg AG und rund 30 Feuerwehrleute führten erste Absicherungsarbeiten durch. Wie der Landesenergieversorger in der Früh mitteilte, waren von dem Stromausfall gegen 4 Uhr noch 310 Haushalte in den Gemeinden Kaprun und Fusch betroffen gewesen, in den Morgenstunden konnten wieder alle Haushalte versorgt werden.

100 Meter lange Mure in Tirol

Gefordert waren die Einsatzkräfte auch in Tirol. Nach Starkregenereignissen ging in der Nacht im Weiler Plon in Hopfgarten im Defereggental eine Mure auf die L 25 Defereggentalstraße ab. Personen wurden dabei nicht verletzt, wie das Land Tirol in einer Presseaussendung mitteilte. Die Mure war 100 Meter lang und bis zu vier Meter hoch. Die Straße soll laut den Behörden bis Mittag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bis dahin gibt es nur eine großräumige Umleitung über den Staller Sattel und das Südtiroler Antholzer Tal. (red, 9.7.2021)