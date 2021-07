Foto: APPLE INC. / HANDOUT

Diesen Herbst werden neue Macbook-Pro-Modelle erwartet, die sich von der Touchbar verabschieden und dafür ein Display mit Mini-LEDs spendiert bekommen sollen. Trotz eines Mangels an diesen Displays soll die Produktion der Geräte wie geplant im dritten Quartal 2021 starten und die Auslieferung zeitnah geschehen.

Neue Anschlüsse

Nach mehreren Berichten über einen möglichen Release der neuen Macbook Pros im dritten Quartal diesen Jahres, wird jetzt der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo mit einer neuen Theorie. auf mehreren Plattformen zitiert So meint Kuo in einem Statement, dass trotz des Display-Mangels die Produktion sehr wohl zwischen Juli und September starten wird, die offizielle Ankündigung aber erst später folgen wird. Laut Kuo will man wohl nicht in das Release-Fenster des neuen iPhones beziehungsweise der neuen Watch-Modelle kommen und so sieht er ein eigenes Event zwischen Oktober und November.

Die Auslieferungen werden dann wohl noch Ende des Jahres beginnen und je nach Nachfrage die meisten Käufer ihr Gerät auch noch 2021 in Händen halten. In jedem Fall wird viel von der neuen Macbook-Pro-Generation erwartet. Neben den neuen Displays werden laut Kuo neue Anschlüsse verbaut, etwa HDMI und ein SD-Karten-Slot. Die Touchbar, die im Herbst 2016 eingeführt wurde, soll aus allen Modellen verschwinden und das Design generell überholt werden.

Gespannt darf man auch auf die mögliche Vorstellung des M2-Chips sein, nachdem man im letzten Jahr den Vorgänger vorgestellt hat und dieser bis auf einige Kompatibilitätsprobleme aufgrund seiner beeindruckenden Leistung sehr guten Anklang fand. (aam, 9.7.21)