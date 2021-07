Der Presserat rügte die Website oe24.at. Foto: Screenshot Oe24

Wien – Der Presserat hat die Nachrichtenseite oe24.at für die Veröffentlichung eines Videos einer brutalen Schlägerei gerügt. Der Videobeitrag "Mann zieht bei Auseinandersetzung Waffe – und bereut es sofort" vom 27. Jänner dieses Jahres zeigt, wie ein Mann in Südamerika von mehreren Tätern bewusstlos geprügelt wird. Die Veröffentlichung verletzt laut dem Selbstkontrollorgan die Punkte fünf (Persönlichkeitsschutz) und sechs (Intimsphäre) des Ehrenkodex für die österreichische Presse.

Das zweiminütige Video zeigt zunächst eine verbale Auseinandersetzung, im Zuge derer einer der Beteiligten eine Waffe zieht. Daraufhin wird er von hinten zu Boden gerissen und von mehreren Männern bewusstlos geschlagen und getreten. Der Beitrag erschien auf oe24.at/video in der Rubrik "International" und wurde von der Redaktion mit "Ouch" kommentiert.

Mehrere Personen wandten sich aufgrund medienethischer Bedenken an den Presserat. Die Medieninhaberin nahm an dem in der Folge eingeleiteten Verfahren teil. In einer mündlichen Verhandlung brachte ein Rechtsanwalt unter anderem vor, dass die Seite oe24.at/video nicht oe24.at zuzurechnen sei, da beide unterschiedliche Medieninhaberinnen aufwiesen. Der Senat drei des Presserats vertrat jedoch die Ansicht, dass sich oe24.at die auf oe24.at/video gezeigten Inhalte aus ethischer Sicht zurechnen lassen müsse. Schließlich würden die Videos regelmäßig übernommen, die Unterseite sei mit der Hauptseite verknüpft und die beiden Medien seien redaktionell eng miteinander verbunden.

"Ouch"

Die Veröffentlichung des Videos diene laut Presserat vor allem der Befriedigung des Voyeurismus und der Sensationsinteressen gewisser Userinnen und User. Dafür spreche auch die zynische Kommentierung "Ouch". "Anstatt die brutale Gewalt zu verurteilen und in einen entsprechenden Kontext zu Gewalt auf der Straße oder Bandenkriminalität in Südamerika zu setzen, wird die Attacke verharmlost und ins Lächerliche gezogen", befand der Senat drei. Keine Rolle spiele, dass sich die Tat in Südamerika und nicht in Europa zugetragen hat. Dieser Aspekt trete gegenüber den Interessen des Opfers auf Schutz seiner Menschenwürde und Privatsphäre zurück.

Positiv sieht der Presserat, dass der Beitrag inzwischen nicht mehr abrufbar ist. Dennoch liege ein Verstoß gegen den Ehrenkodex vor. Das Selbstkontrollorgan fordert die oe24 GmbH auf, freiwillig über die Entscheidung zu berichten. (APA, 9.7.2021)