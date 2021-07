Das Haus von Finanzminister Gernot Blümel hat nun geliefert, so Bundespräsident Van der Bellen. Foto: APA / Jaeger

Wien – Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich erneut in der Causa um Aktenlieferungen aus dem Finanzministerium an den Ibiza-U-Ausschuss zu Wort gemeldet. Diesmal meldet er Vollzug: Die zuständige Richterin am Landesgericht für Strafsachen Wien, die mit der Exekution des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) vom 3. März 2021 betraut ist, habe ihn davon informiert, dass die vom Erkenntnis umfassten Akten und Daten am Freitag an den U-Ausschuss übergeben wurden.

Private Daten seien auftragsgemäß ausgesondert und vernichtet worden. Damit sei die vom VfGH beauftragte Exekution abgeschlossen. Der Bundespräsident danke der zuständigen Richterin vom Landesgericht für Strafsachen sowie allen Mitwirkenden für die zügige Erledigung. Allerdings bleibt dem auslaufenden U-Ausschuss nun kaum Zeit zur Sichtung oder gar zu einer Verhandlung über die Akten.

Lange Vorgeschichte

Ausgangspunkt war ein Erkenntnis des VfGH vom 3. März, in dem er dem Verlangen der Opposition auf Aktenlieferung des Finanzressorts stattgegeben hatte und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) aufforderte, unter anderem die E-Mail-Postfächer der Leiterin des Beteiligungsmanagements im Finanzministerium sowie die Korrespondenzen von Ministeriumsmitarbeitern mit dem ehemaligen ÖBAG-Chef Thomas Schmid, damals Generalsekretär im Finanzministerium, und anderen Mitarbeitern von Ex-Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) dem Ausschuss zur Verfügung zu stellen.

Da Blümel dem nicht nachkam, hatte die Opposition die Exekution beantragt. Der VfGH folgte diesem Begehren und beauftragte Van der Bellen am 5. Mai mit der Exekution. Dazu kam es vorerst nicht, Blümel startete damals umgehend die Lieferung. Aus Sicht der Opposition war diese Lieferung allerdings unvollständig und mangelhaft, weswegen sich die Opposition neuerlich an das Staatsoberhaupt wandte und Van der Bellen das Straflandesgericht Wien Ende Juni mit der "Durchsetzung" des ursprünglichen VfGH-Erkenntnisses befasste. (red, APA, 9.7.2021)