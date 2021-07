Sechs neue Bücher über China Foto: AP/Ng Han Guan

Wir sehen China ganz falsch." Das sagte vor etwas mehr als zwölf Jahren der deutsche Altbundeskanzler Helmut Schmidt. In seinem letzten Lebensjahrzehnt – er starb 2015 – widmete er sich dem asiatischen Reich. Da war China seit etwas mehr als 30 Jahren auf einem Kurs, der sich fundamental von jenem unterschied, der im Halbjahrhundert davor unter Mao Tse-tung eingeschlagen worden war, inklusive der Millionen Menschen zu Tode bringenden politischen Vorgaben des "Großen Sprungs nach vorn" (1958–1961) und der verheerenden "Kulturrevolution" (1966–1976). Beide brachten die kommunistische Volksrepublik an den Abgrund des Zusammenbruchs.

Wenige Jahre später, unter Deng Xiaoping, erfolgte eine Kehrtwende. Und 25 Jahre später lautete das Zwischenergebnis: Volvo, Club Méditerranée, der Flughafen Frankfurt-Hahn, Weingüter im Bordeaux. Sie alle gehören chinesischen Firmen. Heute leben in Peking mehr Milliardäre als in New York. Von den 500 größten Unternehmen der Welt stammten vor einigen Jahren 115 aus China, mittlerweile sind es noch mehr. Im E-Commerce ist das Land führend, beim Bezahlen via Smartphone, bei E-Autos, bei 5G. So eng ist mittlerweile der globale Handel verflochten und ein so großer Markt das Land mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern – USA: 328 Millionen –, dass die Direktiven der Administration Xi Jinping unmittelbar die Strategien von Daimler, Volkswagen, Google, Facebook und Apple beeinflussen.

Multiple Verwerfungen

Der Journalist Matthias Naß, seit 1983 in Diensten der Zeit, kannte Schmidt gut, erlebte ihn aus der Nähe, war doch dieser nach seiner Demission als Regierungschef 1982 Herausgeber der Hamburger Wochenzeitung geworden. Naß schreibt flüssig, seine Urteile sind hanseatisch distinguiert und wohlabgewogen. Ein guter Einstieg in Chinas Historie der vergangenen 40 Jahre, in dem es kaum noch einen Drachentanz gab, eher einen Drachen-Riesensprung, aus rückständigster Armut, Unterversorgung und industrieller Desolatheit in die Hypermoderne, ist sein Buch Drachentanz. Chinas Aufstieg zur Weltmacht und was er für uns bedeutet.

Matthias Naß, "Drachentanz. Chinas Aufstieg zur Weltmacht und was er für uns bedeutet".

€ 25,70 / 320 Seiten. C. H. Beck, München 2021

Zur Sprache kommen darin auch die brutale, planvolle Verfolgung, Unterjochung und Masseninhaftierung ethnischer Minderheiten, das Garrotieren der bürgerlichen Freiheiten und Rechte in Hongkong. Bei Naß wird deutlich, wie sehr in den letzten zehn Jahren unter Xi Jinping ein Kurs zunehmender Überheblichkeit und eskalierender Antidiplomatie in der Pekinger Politik eingezogen ist. Das Ergebnis: Die Volksrepublik verfügt heute über ein Netzwerk von aus Not oder Naivität ihr wirtschaftlich verpflichteten schwachen Staaten, aber nicht über einen stärkeren Partner auf Augenhöhe. Es gehört Mut dazu, als Nichtsinologe 4000 Jahre chinesische Geschichte abhandeln zu wollen. Oder ist es Hybris? Doch Michael Wood, Historiker, Professor für "Public History" in Manchester und Dokumentarfilmer, gelingt in The Story of China auf stupende und erstaunlich lebendige Weise dies aufregende, aufklärerische Kunststück. Er schreibt abwechslungsreich, spannend, informiert und klug über die vielen Dynastien, die zahllosen Entwicklungen, multiplen Verwerfungen, über Expansion und Abschottung, Krieg und Imperialismus, Zerrissenheit und Dynamik, erstaunlich kurz fällt der Part ab 1949 aus.

Michael Wood, "The Story of China. A Portrait of a Civilisation and Its People."

€ 30,– / 608 Seiten. Simon & Schuster, New York 2020

Immer wieder zoomt Wood erhellend von Makro- auf Mikrohistorisches, auf das Alltagsleben von Arbeitern, Frauen, Bauern. Woods Porträt einer Zivilisation und deren Menschen ist ausgreifend und instruktiv. Vor allem wichtig: Denn kaum ein andres Land ist so wie China aus der langen Historie zu verstehen.

Rigide Perfektionierung



Michael Schumann, "Die ewige Supermacht. Eine chinesische Weltgeschichte". Übersetzt von Norbert Juraschitz.

€ 26,80 / 512 Seiten. Propyläen, Berlin 2021

Weltmacht. Einmal Weltmacht. Immer Weltmacht. Heute Weltmacht. Das ist die kurze, reduktionistische These des in Peking lebenden US-Reporters Michael Schuman, der für das Wall Street Journal und Time schreibt. Weltmacht ob seiner Erfindungsmacht, die sich in vier umstürzlerischen Innovationen niederschlug, in Papier, Kompass, Schwarzpulver und Buchdruck. In vielen Schleifen erzählt Schuman, nicht selten offensiv oberflächlich und eher auf ein US-amerikanisches Publikum schielend. Wer nicht allzu vertraut ist mit Chinas Geschichte, dem wird sich angesichts der erzählerischen Sprünge, die Schuman vor allem im letzten Drittel seines Buches Die ewige Supermacht. Eine chinesische Weltgeschichte macht, und der Lücken und Distanzen einiges nicht erschließen. Erstaunlich, dass dieses Buch ins Deutsche übersetzt worden ist und nicht das weitaus bessere von Wood.

Ein gänzlich anderes Kaliber ist Klaus Mühlhahns gelehrte, elegante Geschichte des chinesischen Imperiums seit der Qing-Dynastie, die ab der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts bis 1911, bis zu Pu Yi, dem letzten Herrscher "aller unter dem Himmel", der mit zwei Jahren auf den Drachenthron gesetzt wurde, Marionette der Japaner war, nach 1949 "umerzogen" wurde und 1967 an Nierenkrebs starb, zwölf Kaiser stellte.

Klaus Mühlhahn, "Geschichte des modernen China. Von der Qing-Dynastie bis zurGegenwart".

€ 41,10 / 768 Seiten. C. H. Beck, München 2021

Anfangs irritiert, dass Mühlhahn, Präsident der privaten Zeppelin-Universität in Friedrichshafen am Bodensee, das moderne China mit der Eroberung durch die kriegerischen Mandschu beginnen lässt. Noch irritierender: dass er mit seiner voluminösen Darstellung eine "Institutionengeschichte" konzipiert hat. In den feindetaillierten Analysevordergrund schiebt er nämlich Institutionen und deren Adaptionskraft über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg. Das erlaubt es ihm, neue Akzente zu setzen, die einleuchten und Altes revisionistisch aus- und beleuchten. So wird deutlich, dass das Straflagersystem etwa, das von Mao bis in die unmittelbare Gegenwart immer rigider perfektioniert wurde, viel ältere Vorläufer hat, auch die Militarisierung der Civitas sinica.

Mühlhahn hat mit seiner Geschichte des modernen China ein glänzendes Buch geschrieben, an dem Interessierte auf Jahre hinaus nicht vorbeikommen werden. Und das in jedem Regal stehen sollte, ob einer Hochschul- oder privater Bibliothek. Von Bücherregalen sich gänzlich zu trennen, um ein Land zu beschreiben, diese Idee hatte Sören Urbansky, der, aus Frankfurt an der Oder gebürtig, heute dem Pacific Regional Office des Deutschen Historischen Instituts in Washington, D.C., vorsteht.

Mühlhahn reist in seinem Buch An den Ufern des Amur nämlich entlang Chinas südlicher, westlicher und Nordgrenzen. Die lange, komplett atouristische, aufschlussreiche "voyage" setzt im sibirischen Irkutsk ein. Die Stationen sind: Ulan-Ude, Ulan-Bator, die mongolische Kapitale, die mit massiver urbaner Schieflage ringt, Nuomenhan, Heishantou, Jerofej Pawlowitsch jenseits der chinesisch-russischen Grenze, dann via Harbin in den tiefen, subtropischen Süden, nach Changchun, Lushunkuo, von dort wieder nach Norden bis nach Blagoweschtschensk und Birobidschan, dem "jüdischen Zion" bei minus 27 Grad im Winter und mittlerweile fast ohne Juden, weiter nach Wladiwostok. Das zentrumsferne China und das Asien im Abseits also. Was bei Urbansky in den vielen Beobachtungen ein wenig auf der Strecke bleibt, ist die Ökonomie.

Sören Urbansky, "An den Ufern des Amur. Die vergessene Welt zwischen China und Russland".

€ 26,80 / 384 Seiten. C. H. Beck, München 2021

Epizentren des Fortschritts

Wirtschaft und wirtschaftliche Innovationen spielen hingegen in Shenzhen neben Hongkong, mit dem es schon fast zusammengewachsen ist, die alles überragende Rolle. Der deutsche Journalist Frank Sieren, der seit nunmehr 27 Jahren in Peking lebt, hat sich über Shenzhen gebeugt. Sofern das möglich ist. Denn binnen 40 Jahren hat sich dieser Ort von einem Fischerdörfchen zu einer megalomanen Wolkenkratzer-Agglomeration entwickelt mit 13 bis 15 Millionen Einwohnern. Shenzhen ist das Höchstentwicklungszentrum Chinas. "Shenzhen Speed" ist mittlerweile ein stehender Ausdruck. Hier geht alles viel schneller, viel aktiver, kreativer, kompetitiv rabiater voran als selbst noch in Rest-China.

In einem Jahr werden in Shenzhen so viele Hochhäuser gebaut wie innerhalb von zehn Jahren in den USA. Für die Fertigstellung einer Hochhausetage brauchen Arbeiter anderthalb Tage. Shenzhen ist Chinas Epizentrum der Elektromobilität, des autonomen Fahrens, der Telekommunikation, avanciert aufregender grüner Skyscraper-Architektur, veganer Fleischersatzproduktion. Hier sitzen neben vielen anderen BYD, Tencent und Huawei. Trends, die in dieser Megalopolis entstehen, die die Besten, Klügsten, Ehrgeizigsten anzieht, beeinflussen den gesamten Globus.

Frank Sieren, "Shenzhen. Zukunft made in China".

€ 22,70 / 416 Seiten. Penguin, München 2021

Sieren schreibt atemlos. Auch wenn er sich am Ende des Bandes Shenzhen. Zukunft made in China an einer überwölbenden Analyse versucht, so werden die extremistischen Sozialkontrollbedingungen der KP Chinas sanft heruntergespielt. Lückenlos kontrollieren, so Sieren, könne selbst diese pathologisch von Aufsicht und Machtverlust getriebene Partei nicht. Tatsächlich? Und was ist, gestatten die Frage, mit Hongkong?

Sehen wir China wirklich falsch? Wie meinte der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk in einem seiner jüngsten Interviews: "Im Jahr 2020 hat China die USA als größten Handelspartner der Europäer überholt. Vermutlich möchtest du wissen, was wir uns dadurch ins Land holen. Ich kann dich beruhigen, am Eingang der Philosophenhöhle werden illiberale Prinzipien abgewiesen. Ob die Gesellschaft draußen immun bleibt, muss sich noch zeigen." (Alexander Kluy, 9.7.2021)