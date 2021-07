Wenn die Menstruation plötzlich ausbleibt oder sich verändert, verunsichert das Frauen – vor allem dann, wenn der Zyklus sonst einem Uhrwerk gleicht. Genau diese Beobachtung machen aber derzeit viele Frauen, die sich gegen Corona haben impfen lassen, und teilen in den sozialen Medien ihre Erfahrungen. Kathryn Clancy, Professorin für Anthropologie an der University of Illinois, will mittels einer Umfrage mögliche Zusammenhänge zwischen der Impfung und Zyklusveränderungen erforschen.

Zyklusveränderungen nach der Covid-Impfung? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/AndreyCherkasov

Es sei wichtig, die zahlreichen Beobachtungen von Frauen mittels Zahlen, Daten und Fakten durch Studien zu erforschen, so wie bei anderen Impfreaktionen und Nebenwirkungen auch, sagt Bettina Steinbrugger, Mitbegründerin der Initiative Erdbeerwoche, die sich für Bewusstseinsbildung rund um das Thema Menstruation starkmacht und sich auf nachhaltige Periodenprodukte spezialisiert hat.

Vielfach werden Zyklusstörungen mit Stress begründet, was manchmal auch stimmen mag, aber im Zusammenhang mit der Covid-Impfung nicht durch eine ausreichende Datenlage untermauert wird, denn wissenschaftliche Studien zu spezifischen Auswirkungen der Vakzine auf den weiblichen Körper gibt es bislang nicht.

Konnten Sie bei sich Zyklusveränderungen nach der Impfung beobachten?

Liebe Userinnen, wie war das bei Ihnen?

Haben Sie nach der Covid-Impfung Störungen bei Ihrem Zyklus wahrgenommen? Haben Sie die Zyklusveränderung mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt besprochen? Hat Sie die Veränderung verunsichert? Und wann hat sich Ihr Zyklus wieder normalisiert? Diskutieren Sie im Forum! (wohl, 12.7.2021)