Fenster Café

Thonet-Stühle, Zeitungshalter und grantige Kellner in Anzug sucht man hier vergebens. Dieses Wiener Kaffeehaus ist eigentlich gar keines. Es handelt sich bloß um ein Fenster, durch das Bestellungen entgegengenommen werden. Konsequenterweise unorthodox wird hier unter anderem der Kaffee im Stanitzel serviert.

Griechengasse 10, 1010 Wien, 0680/445 80 05, Mo-So: 8-20, fenster.cafe/wien

The Brezn Concept Store

Gibt es etwas Positives, das man dem Corona-Jahr abgewinnen kann? Vielleicht: die Evolution des Streetfood. In diesem aus München importierten Concept-Store gibt es – nomen est omen – bayerische Brezen und Laugengebäck in allen Varianten, gefüllt mit Hummus, Pastrami oder, gewöhnungsbedürftig, sogar Marshmallows.

Rotenturmstraße 22, 1010 Wien, +49/176/15 18 00 57, Mo-Sa: 8-20, So: 8-18, thebreznconcept.com



Bio Langos Boiz

Nur wenige Meter vom Wurstelprater entfernt, bieten die Bio Langos Boiz in ihrer Hütte an der Prater-Hauptallee flaumige Germfladen in Bioqualität an. Die Langos gibt’s unter anderem mit Sauerrahm, Aivar, Mangalitzaschwein oder als Dessert mit Zucker oder Marillenröster.

Prater-Hauptallee, Spenadlwiese, 1020 Wien, 0664/262 79 59, Do-So: 12-19, biolangosboiz.com

Das Ferment

Fermentierte Lebensmittel erleben gerade einen Hype, doch neben importierten Moden wie Miso, Kombucha oder Kimchi gibt es in diesem bildhübschen Geschäftslokal am Vorgartenmarkt auch hervorragendes Sauerkraut. Vieles zum sofortigen Verzehr vor Ort, alles zum Mitnehmen!

Vorgartenmarkt, Stand 30, 1020 Wien, 0660/632 53 73, Di-Fr: 11.30-18, Sa: 11.30-14, das-ferment.at

Brösl

Wer im Stuwerviertel unterwegs ist, sollte unbedingt im Brösl vorbeischauen. Das ehemalige Wohlmutstüberl wurde renoviert, der Wirtshauscharme ist glücklicherweise erhalten geblieben. Die Karte: Klein, aber fein, ein Durchkosten lohnt sich – von Labneh bis Risotto.

Wohlmutstraße 23, 1020 Wien, 0676/394 91 05, Mo-Fr: 12-00, Sa: 13-00, So: 15-23, broesl.at

La Grande Dame

Eine 250 Jahre alte Platane leiht diesem Hideaway im schönsten Eck des Augartens ihren Namen. An Wochenenden lässt es sich hier vorzüglich im Freien frühstücken, während der Woche gibt es vor allem belegte Brote und Drinks. Wer will, kann sich auch einen der knallroten Liegestühle schnappen und ausgestreckt den DJs lauschen, die hier auflegen. Scherzergasse 1A, 1020 Wien, 0677/64 14 60 12, Mi-Fr: ab 12, Sa, So: ab 9, lagrandedame.at

Smashbox

Beim Smash Burger, frei übersetzt "zerdrückter Burger", wird das Rindfleisch-Patty auf einer heißen Gussplatte während des Grillens platt gedrückt. Das ergibt maximale Röstaromen. So simpel, so köstlich. Unsere Empfehlung beim neuen kleinen Take-away auf der Wieden: der Trüffelburger mit Portobello-Pilz-Salsa.

Margaretenstraße 11, 1040 Wien, 0660/949 52 28, Mo-So: 11.30-22, Instagram: smashbox_1040

Alma Gastrothèque

Christina in der Küche und Andreas im Getränkereich tun in der Alma Gastrothèque, was ihnen Spaß macht und was für sie und ihre Gäste zu einem Gastro-Erlebnis mit Seele führt. Maritim-Alpines auf dem Teller und eine gut bestückte Naturweinkarte machen Alma Gastrothèque zu einem Herzstück des vierten Bezirks, das man wirklich nicht mehr missen möchte.

Große Neugasse 31, 1040 Wien, 01/997 44 46, Di-Fr: 17-22, alma-gastrotheque.at

L'amour du Pain

Sie wollten schon immer wissen, wie die Franzosen ihre göttlichen Plunderbäckereien zaubern? Hier kann man den Bäckern quasi "über die Schulter schauen", wenn sie den Blätterteig immer wieder falten, durchwalken und sich dieser dann im Ofen in Croissants und Co verwandelt. Und allein der Duft der Chaussons aux pommes oder die brioche à la cannelle ... délicieuse!

Otto-Bauer-Gasse 21, 1060 Wien, 0678/122 06 89, Di-Sa: 7-19, Instagram: lamourdupain.vienne

Gartencafé

Von der unscheinbaren Fassade des Gebäudes in der Stumpergasse sollte man sich nicht täuschen lassen. Denn im Innenhof dieses Lokals verbirgt sich ein entzückender Garten. Bei Schönwetter eine absolute Empfehlung! Inmitten der grünen Oase genießt man Wiener Kaffeehausklassiker, Ei im Glas oder Schnittlauchbrot. Hippes Ambiente oder Chichi sucht man vergebens.

Stumpergasse 3, 1060 Wien, 01/597 18 03, Mi-Fr: 9-21, Sa, So: 10-18, gartencafe.com

Erich Café

Reservierungen werden hier nicht angenommen. Jeder soll spontan vorbeikommen können, um das Flair des Lokals im siebenten Wiener Hieb genießen zu können. Ein großes Plus ist der Gastgarten auf einem Plätzchen, das einer italienischen Piazza schon recht nahekommt. Serviert werden u. a. Tacos, Bowls und Gin-Tonic-Variationen.

Neustiftgasse 27, 1070 Wien, 01/890 64 00, aktuelle Öffnungszeiten: erichwien.at

Plus43vie

Was entsteht, wenn sich der Bar-Chef des schicken Market-Restaurants am Naschmarkt mit einer eigenen Cocktailbar selbstständig macht? Ein neuer place to be für all jene, die liebevoll zubereitete und kreative Cocktails mit asiatischer Note zu schätzen wissen. Unser Tipp: der "Gavie Espresso" mit Kokosnuss-Mandel-Schaum.

Westbahnstraße 10, 1070 Wien, 0676/441 01 05, Di-Sa: 18-00, facebook.com/plus43vie



Crème de la Crème

Warum man der kleinen Patisserie im achten Bezirk einen Besuch abstatten sollte? Da wäre schon einmal das entzückende Lokal, schlicht und verspielt zugleich. Vor allem aber gibt es zum Café au Lait auch gleich die vermutlich beste Tarte au Citron der Stadt. Oder eine Haselnuss-Dacquoise. Oder die Millefeuille. Oder ... kosten Sie selbst!

Lange Gasse 76, 1080 Wien, 0660/283 37 69, Di-Fr: 9-18, Sa-So: 10-17, cremedelacreme.at

La Pasteria

Wer Sehnsucht nach Italien hat, braucht nicht weit zu reisen. Ein Besuch in "La Pasteria" im Servitenviertel reicht. Frische Ravioli, verschiedene Antipasti oder Prosecco aus dem Friaul im kleinen Gastgarten genossen – und schon wähnt man sich auf einer italienischen Piazza. Aber auch beim Take-away kommt Dolce Vita auf!

Servitengasse 10, 1090 Wien, 01/310 27 36, Mo-Fr: 11-23, lapasteria.at

Goppion Caffé Vienna

Die erste Auslandsdependance der Traditionsrösterei Goppion aus Treviso befindet sich in Wien vor den Toren des Palais Liechtenstein im neunten Bezirk. Das norditalienische Familienunternehmen bietet neben Cappuccino und Espresso allerlei Kaffeemaschinen und anderes Zubehör rund um das Brühgetränk.

Liechtensteinstraße 46a, 1090 Wien, 01/890 93 52, Mi-Sa: 8-17, goppioncaffe.at



Zum alten Beisl

Ein Beisl wie es im Buche steht ist das "Zum Alten Beisl" im zehnten Bezirk. Vom Schnitzel bis zum Gulasch gibt es hier alles, was das Hausmannskostherz begehrt. Dass mit Metin Yurtseven ein ehemaliger Küchenchef des Meinl am Graben am Herd steht, trägt natürlich zur gekonnten Wiener Küche bei.

Rotenhofgasse 4, 1100 Wien, 01/602 78 79, Di-Sa: 10-22, facebook.com/zumaltenbeisl



Xian

Florian Schmeiser, Künstler und Macher des Central Garden am Donaukanal, hat inmitten des Lockdowns ein Wirtshaus renoviert. Noch ist das Xian (es gibt chinesischen Tee und Snacks, japanischen Sake, asiatisches Streetfood) ein Geheimtipp, doch nicht zuletzt die Nähe zum neuen Brut Nordwest dürfte das bald ändern.

Rauscherstraße 17, 1200 Wien, 0650/330 80 94, Mo-So: 12-00, xian-artcafe.business.site

Altmann und Kühne

Seit bereits über hundert Jahren stellt Altmann & Kühne in der Wiener Innenstadt kleine, feine Confiserie her. Bücher, Kommoden oder Hutschachteln: Verhüllt werden die Praliné- und Bonbonminiaturen in liebevoll gestalteten Verpackungen. Man gönnt sich ja sonst nichts.

Am Graben 30, 1010 Wien, 01/533 09 27, Mo-Fr: 10.30-17.30, Sa: 11-16, shop.altmann-kuehne.at



Der Burgenländer

Ein kleines Fleckchen Burgenland befindet sich im zweiten Bezirk in Wien am Bednar Park. In der Greißlerei und Vinothek Der Burgenländer gibt’s Obst und Gemüse, Wurst und Käse, Aufstriche, Weiß-, Rosé- und Bio-Rotweine, Sekt und Frizzante aus dem östlichsten Bundesland.

Ernst-Melchior-Gasse 3, 1020 Wien, 01/212 51 49, Di-Fr: 9-21, Sa: 9-18, der-burgenlaender.jimdo.com



Sussitz

Es ist kein absurd großes Sortiment an Weinen, Sprudel, Spirituosen und Feinkost, das da vom Sussitz-Team liebevoll zusammengestellt wird. Dafür kennen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich jede Geschmacksnuance der angebotenen Produkte und können perfekt beraten.

Krummbaumgasse 2-4, 1020 Wien, 01/212 50 00, Mi-Do: 10-13, 14-19, Fr: 10-19, Sa: 9-14, sussitz.eu



Pilzbrüder

Shiitake, Kräuterseitlinge, Pompom und Co: Auf der Suche nach frischen Bio-Speisepilzen kommt man an den Pilzbrüdern nicht vorbei. Seit zwei Jahren züchten sie Schwammerln in einem Altbaukeller und verkaufen diese frisch geerntet wöchentlich ab Hof und/oder am Karmelitermarkt.

Praterstraße 11/17, 1020 Wien, Infos und Anmeldung zum Ab-Hof-Verkauf: 0699/19 25 18 95, pilzbrueder.at



Chili-Werkstatt

Ganz im Zeichen der scharfen Schote steht die Chili-Werkstatt in Wien 5, die seit 2016 existiert. Von der Pflanze bis hin zu fertigen, feurigen Produkten (handgemacht, aus Österreich) findet der Chili-Aficionado so ziemlich alles, was auf der Zunge brennt und Speisen den Extrakick an Würze verleiht.

Pilgramgasse 16, 1050 Wien, 01/961 01 04, Öffnungszeiten unter: chiliwerkstatt.com

Hotel Babula am Augarten

Der zweite Hieb gilt ja schon länger als Wiens Bobostan, nun gibt es am Augarten auch ein Hotel für die trendige Klientel. Die Besonderheit: Wer für eine Woche oder einen Monat bucht, erhält neben dem Frühstücksbuffet täglich kostenlos eine weitere Mahlzeit in den Partnerlokalen Ramasuri, Pizza Randale, Weinschenke, Drechsler und Tewa.

Heinestraße 15, 1020 Wien, 0676/399 73 11, www.babulahotel.com

