Foto: Sourandnasty

Liebe Leserin, lieber Leser,

Bei den heißen Temperaturen aktuell wünscht man sich Kleidung, die den Träger nicht wärmt sondern kühlt. Gut, dass die Wissenschaft bereits an solch einer Kleidung arbeitet. Außerdem rebellieren Teenager gegen ihre Anti-Impf-Eltern auf Social Media und Tech-Konzerne wünschen sich endlich eine einheitliche Digitalsteuer. Eine Studie will zudem zeigen, dass sowohl iPhone- als auch Android-Nutzer gerne in ihrem App-Ökosystem bleiben.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Neuer "spiegelartiger" Stoff kann Träger um fast fünf Grad abkühlen

Teenager rebellieren auf Social Media gegen Anti-Impf-Eltern

Tech-Konzerne wünschen sich einheitliche Digitalsteuer

Macbook Pro: Neu designte Modelle ohne Touchbar, dafür mit mehr Anschlüssen

Von Facebook finanzierte Studie warnt vor App-Dominanz von Apple und Google

Oneplus 9: Leistung des Smartphones nach Update massiv reduziert