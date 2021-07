Dein Standard Srebrenica – Der größte Genozid in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg

Vanja Nikolić, Maria von Usslar



Der Genozid an bosnischen Musliminnen und Muslimen in Srebrenica, im Osten Bosniens, jährt sich am 11. Juli zum 26. Mal. Der Bosnienkrieg dauerte von 1992 bis 1995 an. Für die Opfer und Angehörigen ist vor allem der Juli mit schmerzhaften Erinnerungen verbunden.