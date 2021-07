Bine wünscht sich einen "freundlichen, positiv eingestellten" Mann mit "Knackarsch". Foto: ORF/TALK TV/Gustl Gschwantner

Die Fußball-Europameisterschaft ist geschlagen, die beste Mannschaft ging vom Platz. Dieses Jahr war es besonders schön, weil Fairness und Normalität im Spiel waren und es ganz viele Elferschießen gab, was den nur Großereignissen beiwohnenden Kickfans natürlich besonders gut gefiel.

Diese dürfen sich nun gleich dem nächsten Großkampfschauplatz zuwenden. Ab Montag, 20.15 Uhr, heißt es wieder Liebesg’schichten und Heiratssachen! Nina Horowitz führt zum zweiten Mal in neun Folgen einsame Herzen zueinander. In der ersten Folge zeichnet sich bereits ab, dass die Ansprüche hoch sind. Andi (69) sucht eine Frau, die schlank, sportlich und um einiges jünger ist als er. Guido (37) sehnt sich nach einer "hübschen, ehrlichen, treuen Dame", die kleiner sein soll als er. Ja, und lange Haare wären auch gut. "Nicht zu voluminös", wünscht sich Charly von der Partnerin fürs Leben. Zudem sollte sie Nichtraucherin und nicht prüde sein: "Rosa Pumpanölla", warme Wollunterhosen also, das geht gar nicht.

Wer mit Astrid (64) in den Himmel voller Geigen schweben will, muss tanzen können und darf so ziemlich alles, nur nicht kleinkariert sein. Susanne (37) will einen, der mit beiden Beinen im Leben steht, arbeiten geht, einen Führerschein hat und sie mit Massagen verwöhnt.

Wer übrigens meinen könnte, dass die weiblichen Bewerber weniger auf Körperlichkeiten achten, irrt. Bine (53) zum Beispiel steht der Sinn nach einem Mann, der "positiv eingestellt", "freundlich" ist, "das Herz am rechten Fleck" und einen Knackarsch hat. Dieser sei einfach schöner zum Anschauen. I can’t get no satisfaction! (Doris Priesching, 12.7.2021)