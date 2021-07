[Inland] Drei-G-Regel bleibt, Masken im Handel fallen noch im Juli.

Exekution abgeschlossen: Daten aus dem Finanzministerium an U-Ausschuss geliefert.

Strache-Prozess auf Ende August vertagt – Richterin will weitere Zeugen aus FPÖ-Team hören.

Rendi-Wagner vergleicht Doskozil mit Kickl und möchte "destruktiver Art nicht weichen".

[International] Bulgariens Ministerpräsident "Bojko" ist bereits vor der Wahl angezählt.

[Reisen] Urlaubsideen mit Respektabstand zu Massentourismus.

[Sport] Yusuf Demir wechselt leihweise zu Barcelona.

[Etat] Presserat rügt oe24.at für brutales Video einer Schlägerei und zynischen Kommentar.

[Kultur] Partyplaner fürs Wochenende: Progressiver 4/4-Takt und Menschenrechte.

[Wissenschaft] Wie sinnvoll ist das Bäumepflanzen?

[Wetter] Meist scheint die Sonne. Es gibt nur wenige Wolken am Himmel. Am späteren Nachmittag bilden sich ein paar Quellwolken, diese bleiben aber zumeist flach und harmlos. Lediglich in Vorarlberg und Tirol ist über den Bergen mit einzelnen, teils auch gewittrigen Regenschauern zu rechnen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. Frühtemperaturen 11 bis 18 Grad, Tageshöchsttemperaturen 25 bis 30 Grad.

[Zum Tag] Heute haben Alexander, Engelbert, Erich, Knut, Olaf und Oliver Namenstag.