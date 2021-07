Terrence und Bud, dank Lucky Luke ein glückliches Paar. Foto: Lucky Comics, 2021 – All rights reserved by Ralf König / Egmont Ehapa Media

Ob sie Lucky Luke kennen? Klar! Er hat einen Nacken "zum Anbeißen", obwohl er zu dünn ist und deshalb "keinen Arsch in der Hose" hat. So hat man Cowboys noch nie über Lucky Luke sprechen gehört. Denn nie zuvor hat der schwule deutsche Comiczeichner Ralf König ein Heft über den einsamen Cowboy verfasst. Zarter Schmelz heißt das Werk zum 75. Geburtstag des Helden, der selbst nicht schwul werden durfte, dafür aber ein liebenswertes älteres Männerpaar.

König, der in den 1980ern mit Comics über die schwule Subkultur berühmt wurde (Der bewegte Mann), spart in Zarter Schmelz nicht mit Klischees. Der rothaarige Bud, ein Bär von einem Kerl, hat "zartrosa Nippel", sein Mann Terrence ist klein und mit einem sehr haarigen Bauch ausgestattet. Gemeinsam ist ihnen eine Vorliebe für Chaps, also hinternfreie Lederhosen. Kennengelernt haben sie sich beim Viehhüten, statt Brokeback Mountain (der schwule Westernfilm von 2005 diente als Handlungsvorbild) heißt die Gegend hier Bareback Mountain.

Halb so wilder Westen



Nicht alles ist aber Kalauer. König zeichnet auch schüchterne erste Annäherungsversuche von Bud und Terrence oder Lucky und Bud nackt beim Baden, wobei Bud herauszufinden versucht, was denn nun mit Lucky und den Frauen los ist. Das gute Ende für die beiden einst als "Steckrüben" verspotteten Männer ist natürlich Lucky Luke zu verdanken. Die Moral davon? "Es sollte viel mehr Cowboys geben, die sich gegenseitig in den Long John greifen! Dann wär der Westen nur halb so wild!" (Michael Wurmitzer, 10.7.2021)