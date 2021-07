Foto: ORF/Nina Kusturica Projects

11.05 POLITINTERVIEW

Pressestunde: Michael Landau Den Präsidenten der Caritas Österreich befragen Doris Vettermann (Kronen Zeitung) und Regina Pöll

(ORF). Bis 12.00, ORF2

13.05 TV-RÜCKBLICK

Panorama Nicole de Lorenzo hebt Perlen des ORF-Archivs über die Beziehung zwischen Menschen und Vögeln. Bis 13.30, ORF2

20.00 DOKUMENTATION

Unsere Wildnis So schön und so bedroht ist Europas Natur. Jacques Perrin und Jacques Cluzaud (Nomaden der Lüfte) fangen spektakuläre Bilder ein, mussten sich allerdings den Vorwurf allzu heftiger Trickserei gefallen lassen. Bis 21.40, Puls 24

20.10 FILMABEND

Oktoskop: Werkschau Michaela Schwentner Die Künstlerin und Filmemacherin Michaela Schwentner wirft einen präzisen Blick auf die Welt und verhandelt große Gefühle sowie brennende gesellschaftspolitische Fragen. Mit Antonia Rahofer spricht sie über ihre Kurzfilmarbeiten. Bis 21.40, Okto

20.50 FUSSBALL

EM-Finale: England – Italien Das große Finale einer durchwegs gelungenen Fußball-Europameisterschaft. An die Leere danach aber mag man noch gar nicht denken. Bis 22.55, ORF 1, ZDF, Eurosport

21.45 SERIE

Mord mit Aussicht Mordalarm zwischen Hengasch und Dümpelbach! Ein Baumarktbetreiber namens Pfaff wird beim angeblich gesunden Nordic Walking vor den Augen seiner Frau und eines Angestellten erschossen. Hauptkommissarin Sophie Haas hat sofort ein untrügliches Gefühl: Endlich ist wieder etwas los! Ein Mordsspaß mit Caroline Peters, Bjarne Mädel und Meike Droste. Bis 22.30, WDR

22.15 DOKUMENTATION

Cinema Austria – Die ersten 112 Jahre Filmschaffende wie Michael Haneke, Stefan Ruzowitzky, Christoph Waltz, Michael Glawogger, Ulrich Seidl, Klaus Maria Brandauer und Jessica Hausner erzählen Innensichten der österreichischen Filmgeschichte. Zusammengestellt von Frederick Baker. Bis 23.55, ORF2

23.15 KRIMI

Polizeiruf 110: Der Tod macht Engel aus uns allen(D 2013, Jan Bonny) Der Krimi der Woche ist dieser Polizeiruf aus dem Jahr 2013 mit dem großartigen Matthias Brandt und dem groß-großartigen Lars Eidinger. Regisseur Jan Bonny macht aus Schickimicki-München ein recht grindiges Reich mit Mord und Schlägen. Bis 0.40, 3sat

23.55 ANRUF

Ciao Chérie (Ö 2018, Nina Kusturica) Heimweh und Liebe, Sorge und Hoffnung, Zweifel und Ungewissheit – all das bringen Menschen in einen Wiener Callshop mit. Große und kleine Dramen an einem Ort flüchtiger Begegnungen und intensiver Gespräche. Manche Besucher setzt Kusturica schweigend in Szene, während wir sie im Off Lieder ihrer Herkunftsländer singen hören. Bis 1.20, ORF2

Nina Kusturica erzählt vom Leben in der Fremde und von der Sehnsucht, Distanzen zu überwinden: "Ciao Chérie" mit Esmat Azimi und Isabella Campestrini. 23.55, ORF 2. Foto: ORF/Nina Kusturica Projects

(Doris Priesching, 10.7.2021)