Uruguays Rekord wackelt:

Argentinien könnte zum geteilten Rekordsieger werden

Ganz Europa ist momentan im Fußballfieber! Nur Europa? Nein, erstens einmal schauen auch viele Menschen auf anderen Kontinenten gern die Fußball-Europameisterschaft. Hier spielen nämlich viele der besten Fußballer der Welt. Der zweite Grund heißt Copa América und versetzt gerade einen ganz anderen Kontinent in einen Fußballrausch. Dieses Turnier ist nämlich der Fußballpokal der südamerikanischen Mannschaften und findet alle zwei Jahre statt. Südamerika ist eine sehr fußballverrückte Region.

Neben dem Rekordweltmeister Brasilien kommt auch der erste Weltmeister aller Zeiten aus Südamerika – Uruguay. Das Land hatte vor rund 100 Jahren wohl die beste Mannschaft der Welt und holte bis in die 1930er so viele Titel, dass man immer noch Rekordsieger bei der Copa América ist. 15 Titel konnte das Land bisher holen und das mit einer Bevölkerung, die nicht einmal halb so groß ist wie die von Österreich. Am kommenden Wochenende könnte es aber so weit sein, dass Uruguay den Spitzenplatz teilen muss. Argentinien steht nämlich im Finale und könnte damit auch seinen 15. Titel holen.

Karte: Fatih Aydogdu

Das Duell der Superstars: Viele Jahre waren sie Teamkameraden,

jetzt treffen die Superstars aufeinander

Im Finale geht es für die Albiceleste (das heißt auf Spanisch die Weiß-Himmelblauen und hat mit den Trikots zu tun, die in den Farben der argentinischen Nationalflagge gehalten sind) gegen den großen Erzrivalen aus Brasilien. Die brasilianische Mannschaft wird übrigens Seleção genannt. Das ist portugiesisch und heißt Auswahl, weil es stets um die Auswahl der elf besten Spieler geht.

Das Duell zwischen Brasilien und Argentinien ist ein richtiger Klassiker, viele sprechen deshalb von einem Traumfinale. Auch weil die zwei besten Spieler des Kontinents im Finale in Rio de Janeiro in Brasilien direkt aufeinandertreffen werden. Von Neymar hast du bestimmt schon gehört. Er ist der bisher teuerste Spieler aller Zeiten und der Kapitän, also der Mannschaftsanführer, von Brasilien. Er wird gegen seinen alten Teamkameraden vom FC Barcelona spielen müssen – Lionel Messi.

Alle sind gespannt ob Messi endlich seinen ersten großen Titel mit Argentinien holen kann. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Messi ist der Kapitän von Argentinien und für sehr viele Menschen der beste Fußballer, den es je gegeben hat. Viele werfen Messi aber auch vor, dass er noch nie einen wichtigen Titel mit der Nationalmannschaft, also mit Argentinien, gewonnen hat, sondern immer nur alles mit Barcelona. Gerade deshalb will es Messi in der Nacht von Samstag auf Sonntag allen beweisen und endlich auch mit Argentinien etwas gewinnen. Wegen der Zeitverschiebung läuft das Spiel bei uns schon am Sonntag um zwei Uhr morgens. Auf Youtube findet man am nächsten Tag aber immer Zusammenfassungen. (Fabian Sommavilla, 10.11.2021)