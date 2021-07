Bei uns zu Hause gibt es ein knallefestes Ritual. Jeden Abend, immer gleich: Das große Zubettgehen der kleinen Leute." So beginnt dieses Einschlafbuch der besonderen Art. Mit flotten Reimen begleitest du Familie Rübe mit Hund, Huhn und Esel auf dem Weg ins Bett. Doch irgendetwas stimmt da nicht, wenn Zähne sortiert, der Himmel gestriegelt und aus dem See getrunken wird.

Häh? Im nächsten Anlauf wird das familiären Abendritual schon klarer, aber ergibt dennoch keinen Sinn. Also wieder von vorne. So geht es munter weiter, bis jeder Reim und schließlich jedes Wort sitzt und am Ende vorgelesen wird – "nur so drei bis hundert Seiten, um saftig in den Schlaf zu gleiten". Ein äußerst witziges Sprachkunstwerk für die ganze Familie mit genialen Illustrationen, voll Nonsens und Poesie! (red, 10.7.2021)