Das kennen viele Menschen nur noch aus Filmen: die Faxgeräte aus "Zurück in die Zukunft" Foto: Universal Pictures/Amblin Entertainment

Vier von zehn Unternehmen in Deutschland nutzen noch immer "häufig oder sehr häufig" das Faxgerät für ihre Kommunikation nach innen und außen. Das ergab eine am Freitag veröffentlichte Umfrage des Digitalverbandes Bitkom unter mehr als 500 Unternehmen aller Branchen. Er hob hervor, dass es 2016 noch acht von zehn Unternehmen waren: Das Faxgerät verliere im Büroalltag "ständig an Bedeutung".

Als Kommunikationskanäle dominant seien die E-Mail (100 Prozent) und Festnetz-Telefon (98 Prozent), ergab die Umfrage. Smartphones (89 Prozent), Onlinemeetings (67 Prozent), Messenger-Dienste (66 Prozent) und Kunden- oder Mitarbeiterportale (60 Prozent) holen demnach auf. Banken und Finanzdienstleister seien bei der Digitalisierung weit vorne, erklärte Bitkom – die Transport- und Logistikbranche hingegen müsse aufholen. (APA/AFP, 9.7.2021)