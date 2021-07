In dieser Galerie: 2 Bilder Polizisten auf dem Weg in die Konfliktzone. Foto: AFP/YURI CORTEZ Auch die Nationalgarde ist im Einsatz. Foto: AFP/YURI CORTEZ

Caracas – Angesichts der Bandenkriminalität in Venezuela haben die Behörden eine Belohnung von einer halben Million Dollar (422.368,64 Euro) für die Ergreifung von Anführern wie dem berühmt-berüchtigten "Koki" ausgelobt. "Gesucht. Alias: Koki. Mörder. Name: Carlos Luis Reverte. Belohnung 500.000 Dollar", stand in einer Anzeige, die in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde.

"Koki" ist der bekannteste Anführer einer kriminellen Bande, die den im Westen von Caracas liegenden Stadtteil Cota 905 kontrolliert. Für zwei weitere Anführer der Gruppe wurde ebenfalls eine Belohnung von 500.000 Dollar ausgesetzt.

Venezuela steckt seit Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise mit einem massiven Verlust der Kaufkraft und einer Hyperinflation, durch die die lokale Währung Bolívar extrem an Wert verloren hat.

Jeder weiß, wo sich "Koki" aufhält

Die spektakulär hohe Belohnung für die Bandenbosse noch dazu in US-Dollar löste daher spöttische Kommentare in Online-Netzwerken aus. Einige fragten an, ob die Belohnung wohl in "Petros" ausgezahlt werde, einer von Staatschef Nicolás Maduro geschaffenen Kryptowährung. Andere forderten die Belohnung ein, indem sie "Kokis" Aufenthaltsort anzeigten – das Viertel Cota 905 in Caracas.

Die Gangs haben ein gepanzertes Fahrzeug der Polizei erbeutet.

Seit Mittwoch kommt es in Caracas zu neuen Zusammenstößen zwischen der venezolanischen Polizei und Bandenmitgliedern. Die Gangs schießen mit großkalibrigen Waffen auf die Sicherheitsbeamten. Dabei wurden zehn Menschen getötet, darunter auch Passanten und ein Polizist, wie lokale Medien berichteten.

Am Freitagmorgen versuchten Hunderte Angehörige der Spezialeinheit FAES in den Stadtteil Cota 905 vorzudringen. (red, APA, AFP, 9.7.2021)