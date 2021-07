Foto:Georg Hochmuth

Wien – Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seine Partnerin Susanne Thier erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das haben beide am Samstag in einem Facebook-Eintrag öffentlich gemacht. "Wir sind überglücklich und dankbar, dass wir bald zu dritt sein werden", ließ Kurz in einem Posting auf Facebook und Instagram samt Foto des Paares im Kornfeld wissen.



"Es wartet auf uns eine wunderschöne gemeinsame Aufgabe, der wir mit großer Vorfreude entgegenblicken", meinte der 34-jährige Kanzler. Näheres wollte man noch nicht bekanntgeben. "Ich bitte euch um Verständnis, dass wir unser Privatleben wie bisher privat halten werden, fügte er hinzu.

Kinderreiche Koalition

Das Kanzler-Baby wird jedenfalls nicht der erste Nachwuchs in der türkis-grünen Bundesregierung: Erst Mitte Juni verabschiedete sich Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) in die Babypause, Justizministerin Alma Zadic (Grüne) ist im Jänner Mutter eines Sohnes geworden. Eine echte Mutterschutz- und Karenzregelung für Politikerinnen ist immer noch ausständig. Für Regierungsmitglieder, Abgeordnete oder auch Bürgermeisterinnen gelten die Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes nicht, sie haben auch keinen Anspruch auf Karenzierung, da es sich bei einem politischen Mandat um kein Angestellten- bzw. Dienstverhältnis handelt. Ob sich Kanzler Kurz nach der Geburt seines Kindes eine Auszeit nehmen wird, wurde noch nicht bekanntgegeben.(red, 10.7.2021)