Nach längerer Wartezeit liefert Tesla sein Model Y in den nächsten Wochen auch in Europa aus. Der elektrische Mid-Size-SUV soll ab September in Deutschland verfügbar sein. Und auch wer nun auf der Website von Tesla Österreich ein Model Y bestellen möchte, bekommt als voraussichtlichen Liefertermin den kommenden September genannt. In diversen Berichten heimischer Medien beruft man sich wiederum auf Mitteilungen des Unternehmens an Kunden, laut denen bereits vorbestellte Tesla Model Y schon im August ausgeliefert werden. Die Modelle stammen aus der chinesischen Gigafactory.

Preise für das Tesla Model Y stehen fest

Und auch die Preise für das Model Y stehen in Österreich nun fest. Demnach kostet der Tesla in seiner Standardkonfigutration laut Website 57.490 Euro, beziehungsweise 56.070 Euro bei Abzug der E-Mobilitätsförderung. Für den "Performance"-Modus, der unter anderem über ein tiefergelegtes Fahrwerk verfügt und eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 241 km/h schafft, sind wiederum 63.460 Euro Listenpreis zu bezahlen – allerdings wird hier auf der Website erst Anfang 2022 als voraussichtlicher Liefertermin genannt.

Zusätzlich kann man freilich auch bei Tesla genügend Geld für Zusatzausstattung ausgeben. Für ein schwarz-weiße Innenausstattung anstatt regulärem Schwarz zahlen Kunden im Standardmodell etwa 1200 Euro, eine andere Lackierung als Weiß kostet laut Website 1200 bis 2200 Euro und für andere Felgen als in der Standardausstattung legt man nochmals 2200 Euro auf den Tisch.

Zu den Preisen der oft diskutierten Autopilot-Funktion: Der "Enhanced Autopilot" kostet 3800 Euro, er beinhaltet das Navigieren mit Autopilot, Spurwechselassistent, automatisches Einparken und das "Herbeirufen" des Tesla. Diese Ausstattung ermöglicht allerdings noch nichts das autonome Fahren innerorts – wer dies künftig nutzen will, muss für das "volle Potenzial autonomes Fahren" 7500 Euro bezahlen. Zudem ist hier laut Tesla eine Ampel- und Stoppschilderkennung integriert.

Die Performance des Tesla Model Y

Das Tesla Model Y kommt in dem günstigeren "Maximale Reichweite"-Modell auf eine geschätzte Reichweite von 505 Kilometern und 217 km/h Höchstgeschwindigkeit, von Null auf 100 km/h beschleunigt dieses Modell in fünf Sekunden.

Das teurere und erst später verfügbare "Performance"-Modell schafft wie zuvor beschrieben eine Maximalgeschwindigkeit von 251 km/h und beschleunigt von Null auf 100 km/h in 3,7 Sekunden. Allerdings liegt die Reichweite hier bei nur 480 km/h.

Der elektrische Mid-Size-SUV verfügt mittels zweier unabhängiger Elektromotoren über Allradantrieb. Im Cockpit kommt ein 15 Zoll großer Touchscreen zum Einsatz, das Aufladen ist entweder zuhause oder unterwegs an den entsprechenden Tesla-Ladestellen möglich. (stm, 10.7.2021)