MITTELFELD

Pedri: Wenn der 18-Jährige spielt, sieht Spanien seine Zukunft. Der Nachwuchsstar des FC Barcelona spielte seine erste EM so, als wäre es seine dritte gewesen. Macht Pedri so weiter, hat er eine große Karriere vor sich. Er könnte in die Fußstapfen von Größen wie Xavi oder Andres Iniesta treten