Die zweite Staffel der "The Witcher"-Serie erscheint passend zur besinnlichen Weihnachtszeit. Foto: Netflix

Es geht viel um Sex und Gewalt. Mit diesem Satz versuchen Fans des "The Witcher"-Franchises, bisher uneingeweihten Personen die Fantasy-Welt rund um den monsterschlachtenden Womanizer schmackhaft zu machen. Aber das ist natürlich viel zu kurz gegriffen. Denn tatsächlich handelt es sich dabei mittlerweile um eine vielschichtiges Universum, das sich über verschiedene Medienformen erstreckt.

Dazu gehören vor allem die drei Blockbuster-Spiele, welche das börsennotierte polnische Spielestudio CD Projekt Red zeitweise zum wertvollsten Unternehmen an der Warschauer Börse machten – bevor man Ende 2020 mit dem gefloppten "Cyberpunk 2077" den magischen Höhenflug beendete. Nicht-Gamern dürfte zudem die gleichnamige Netflix-Serie mit "Superman"-Darsteller Henry Cavill bereits ins Auge gesprungen sein: Sie gehört zu den erfolgreichsten Serien auf der Streamingplattform. Und dann gibt es noch Menschen, welche die Bücher von Andrzej Sapkowski gelesen haben, die als Vorlage für das gesamte Franchise dienten. Hier dekonstruiert der Autor geschickt bestehende Mythen und Erzählungen – von der "Wilden Jagd" bis zum "Erlkönig" –, um daraus neuere, düstere Geschichten zu schaffen.

Und eben dieses Universum wird in den kommenden Monaten deutlich wachsen, wie Netflix und CD Projekt Red am Freitagabend auf der ersten gemeinsam ausgerichteten "Witcher Con" verkündeten.

Trailer und Datum für Staffel 2 der Serie

Beginnen wir mit dem, was die Fans sich am meisten erhofft und erwartet haben. Als großes Finale der Veranstaltung wurde der erste längere Trailer für die zweite Staffel der beliebten Netflix-Serie veröffentlicht, und auch ein Release-Datum ist nun bekannt: Der 17. Dezember, also passend zur besinnlichen Weihnachtszeit.

Der Trailer lässt durchblicken, wie sich die Serie fortsetzen wird. So wird Witcher Geralt (Henry Cavill) Prinzessin Ciri (Freya Allan) mit auf die verfallene Burg der Hexer, Kaer Morhen, holen – die Prinzessin wiederum erkennt zunehmend ihre Bestimmung und ihre Fähigkeiten. War die erste Staffel noch als eine Mischung aus dem ersten Buch von Sapkowskis "Ciri"-Pentalogie und diversen Kurzgeschichten angesetzt, so hatte Netflix schon zuvor durchklingen lassen, dass die Handlung der zweiten Staffel deutlich geradliniger sein soll als in der ersten – womit auch Neulinge sich besser zurechtfinden sollten.

Zusätzlich hat Netflix ein Interview mit Schauspielern veröffentlicht, welche die Monster in der kommenden Staffel verkörpern. Um dieses Interview aber weitgehend spoilerfrei zu halten, wurden weite Teile des Videos zensiert.

Und in einem anderen Video zeigt man, wie die Vision der Witcher-Festung Kaer Morhen in ein Film-Set für die Realfilm-Serie umgesetzt wurde.

Der Witcher wird zum Anime-Film

A propos Kaer Morhen. Die Festung wird auch zentraler Teil eines Anime-Films im Witcher-Universum sein, welcher bereits am 23. August auf Netflix erscheinen soll. Der Film mit dem Titel "Nightmare of the Wolf" ist als Prequel angelegt, wird die väterliche Hexer-Figur des Vesemir in den Mittelpunkt stellen und unter anderem die Frage behandeln, warum Kaer Morhen überhaupt eine Ruine ist. Monster und Dämonen wird es auch hier wieder geben, keine Frage.

The Witcher als "Pokemon Go"-Klon

Wer selber gerne Monster jagt, der muss sich ebenfalls nicht mehr lange gedulden. Denn der Start für den "Pokemon Go"-Klon ist bereits für den 21. Juli angesetzt. Die Entwickler setzen die Erwartungen dabei sehr hoch und versprechen, dass die Spielerfahrung an jene des PC- und Konsolenhits "The Witcher 3: Wild Hunt" heranreichen sollte – selbiges schnappte sich im Erscheinungsjahr 2015 den "Spiel des Jahres"-Titel und gilt für viele Gamer als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten.

Was der Trailer jedenfalls – neben dem Erscheinungsdatum – verrät: Anders als in "Pokemon Go" soll man hier nicht bloß im Fließbandverfahren Monster schlachten und sammeln, sondern einer Story folgen und Aufträge von Nichtspielercharakteren (NPCs) annehmen. Diese wiederum sind – wie die Monster und Pokemons – in eine AR-Umgebung eingebettet. Außerdem dürfte das Game den Spielerinnen und Spielern ein ausgefeiltes Zeitmanagement abverlangen – denn manche Monster kommen nur zu bestimmten Uhrzeiten zum Vorschein.

Neue Inhalte für "The Witcher 3: Wild Hunt"

Frohlocken können aber auch die PC- und Konsolenspieler. Denn CD Projekt Red kündigte erstens an, dass das Blockbuster-Spiel "The Witcher 3: Wild Hunt" für die Konsolen der nächsten Generation – Xbox Series X/S und PlayStation 5 – sowie für moderne PCs eine Erneuerung erfährt. Wer das Spiel bereits für PC, Xbox One und Playstation 4 besitzt, erhält ein kostenloses Upgrade.

Zweitens verkündete man, dass es neue Inhalte zum Herunterladen geben wird. Diese werden in die neue Version integriert, Bestandskunden erhalten diese ebenfalls gratis. Um die Erwartungen aber an dieser Stelle nicht zu hoch zu stecken: Dabei soll es sich nicht um neue Orte oder Missionen handeln, sondern schlichtweg um virtuelle Gegenstände, die auf der Netflix-Serie basieren. Womit sich der Kreis der Medienformen auch schon wieder schließt. (Stefan Mey, 10.7.2021)