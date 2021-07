Wehrpflicht und Zivildienst

Die Wehrpflicht war in den letzten Jahrzehnten immer wieder zur Diskussion gestanden – angefangen von den Diskussionen um einen Wehrersatzdienst in den 1970er Jahren. Damals wurde argumentiert, dass einige junge Männer aus Gewissensgründen keine Waffe anfassen wollten – sie wurden zunächst auf einen Wehrdienst ohne Waffe, ab 1975 dann auf eine Gewissensprüfung, die den Weg zum Zivildienst eröffnet hat, verwiesen. Diese Gewissensprüfung fiel ab 1991 weg, seither hat Österreich ein Freiwilligenheer – wer nicht zum Bundesheer will, meldet sich zum Zivildienst.

Daraus wiederum entstand eine Diskussion um die Verpflichtung zu Stellungs- und Wehrpflicht. Auch der Pflicht zur Musterung auf Wehrtauglichkeit unterliegen nur männliche Staatsbürger. Junge Frauen waren bis 1998 vom Dienst als Soldatin – nicht aber als Zivilbedienstete etwa in der Heeresverwaltung – ausgeschlossen. Danach konnten sie sich als zumindest für eine gewisse Dauer verpflichtete Berufssoldatin melden. Dafür sind aber die Voraussetzungen höher als für männliche Rekruten, die bloß tauglich sein müssen.

Nur aus der Konstruktion des Zivildienstes als Wehrerstatzdienst ist eine Verpflichtung zu einem solchen Dienst überhaupt verfassungsrechtlich zulässig. Unter dem Eindruck dieser Diskussion wandelte sich die Einstellung der SPÖ, die historisch immer für die allgemeine Wehrpflicht war: Der Wiener Bürgermeister Michael Häupl trieb seine Partei ab 2010 auf einen Kurs gegen die Wehrpflicht, der glücklose Verteidigungsminister Norbert Darabos musste dem folgen.

Im Jahr 2012 hat die ÖVP eine Volksbefragung zum Thema Wehrpflicht (implizit: für männliche Staatsbürger) durchgesetzt, sie ging am 20. Jänner 2013 zugunsten der "Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes" (59,7 Prozent) aus. Dahinter steckte nicht nur der Wunsch nach Betonung der Landesverteidigung, sondern auch die Sorge von Zivildienstorganisationen, ohne Wehrpflicht nicht genügend Hilfskräfte rekrutieren zu können. (cs)