St. Florian bei Linz –In St. Florian bei Linz ist laut Augenzeugen am Sonntagvormittag kurz nach 10.30 Uhr ein 87-Jährgier Mann mit seinem Wagen in eine Personengruppe vor dem Stift St. Florian gefahren, das berichtet ORF Oberösterreich. Einsatzkräfte sprechen derzeit von 13 Verletzten, der Einsatz war aber noch nicht abgeschlossen, die Opferzahl könnte sich noch erhöhen.

Bei dem Fahrer soll es sich um einen 87-Jährigen Mann handeln, teilte man der APA mit. Der Lenker hatte die Kontrolle über seinen Pkw verloren und fuhr in eine Personengruppe bei einem Marktstand.

Mehrere Einsatzorganisationen mit Notärzten und Sanitätern sind bereits an der Unfallstelle eingetroffen. Näheres ist noch nicht bekannt. Der Einsatz ist noch nicht abgeschlossen: Zahlreiche Rettungskräfte und mindestens ein Rettungshubschrauber sind vor Ort, hieß es. Die Verletzten werden derzeit in mehrere Krankenhäuser in Linz eingeliefert. (APA, 11.7.2021)