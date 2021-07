Viktor Gernot ist am 13. August im ORF-"Sommerkabarett" an der Reihe. Foto: ORF/E&A/Hans Eder

Wien – Das ORF-"Sommerkabarett" startet heuer am Freitag, 16. Juli, in die nächste Runde. Den Auftakt um 20.15 Uhr in ORF 1 bestreitet Martina Schwarzmann mit ihrem Programm "Gscheid gfreid", wie der ORF in einer Aussendung mitteilte. Im Wochenrhythmus folgen Thomas Maurers "Woswasi" (23. Juli), Weinzettl & Rudle mit dem Programm "Zum x-ten Mal" (30. Juli) und Clemens Maria Schreiner mit "schwarz auf weiß" (6. August).

Am 13. August steht ein "Best of" von Viktor Gernot an. Die Woche darauf sind die "Staatskünstler" mit "Jetzt erst recht" beim "Sommerkabarett" vertreten. Christoph Fritzs "Das jüngste Gesicht" zeigt der ORF am 27. August, bevor die Kabarett-Reihe am 3. September mit einem "Gemischten Satz" bestehend aus Klaus Eckel, Omar Sarsam, Patrizia Wunderl und Co zu Ende geführt wird.

Wer eine der montäglichen Sendungen verpassen sollte, bekommt jeweils am Tag darauf im Rahmen von "DIE.NACHT" in ORF 1 eine weitere Gelegenheit, den Kabarettisten zu lauschen. Highlights der vergangenen Jahre sind wiederum freitags bei "Was gibt es Neues? – Classics" zu sehen. (APA, 11.7.2021)