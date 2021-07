21.05 MAGAZIN

Thema Das Chronikmagazin berichtet überLeonie – den Kampf der Eltern um Würde und Gerechtigkeit. / Amalia und Ferry Ebert – eine große Liebe und die Diagnose Demenz. / Flucht oder Sucht – wann wird Computerspielen problematisch? Bis 22.00, ORF 2

21.15 INTERVIEW

Puls-4-Sommergespräch: Pamela Rendi-Wagner Manuela Raidl befragt die SPÖ-Chefin zu innerparteilichen Konflikten, Corona-Zukunft und Arbeitsmarkt. Bis 22.05, Puls 4

21.45 IDI AMIN

Der letzte König von Schottland (Last King of Scotland, D/GB 2006, Kevin Macdonald) Die fiktive Geschichte des schottischen Leibarztes von Ugandas Diktator Idi Amin erschließt in kraftvollen Bildern die langsame Erkenntnis, dass man sich auf Dauer nicht mit grausam und unberechenbar vollstreckender Macht arrangieren kann. Forest Whittaker bekam für seine Darstellung Idi Amins einen Oscar. Bis 23.45, Arte

FOX Heimkino

21.50 REPORTAGE

Exclusiv: Die Hammerskins Verdeckt gedrehte Filmaufnahmen vom wichtigsten Konzertevent des internationalen Geheimbundes, dem jährlich stattfindenden "Hammerfest". Die Hammerskins sind eine der wohl mächtigsten und gefährlichsten internationalen Neonazistrukturen. Bis 22.20, ARD

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Clarissa Stadler mit den Kulturthemen der Woche: Baulicher Wildwuchs – Der berüchtigte Paragraph 69. / Zukunftsmusik für Nostalgiker – Neue Projekte am Semmering. / Cinema Paradiso – großes Kino an der Côte d’Azur – Filmfestspiele in Cannes. Anschließend steht der zweite Film des Dokuzweiteilers Der Traum vom Gesamtkunstwerk – Gegenwartskunst und Oper (23.30 Uhr) auf dem Programm. Bis 23.55, ORF 2

22.55 REPORTAGE

Geld.Macht.Politik – Die Volksvertreter und der Druck der Lobbys Die Verflechtungen von Politik und Wirtschaft in der Bundespolitik. Allein in Berlin sind nach glaubwürdigen Schätzungen rund 6000 Lobbyisten unterwegs. Ihr Ziel: die Entscheidungen von Regierung und Parlament in ihrem Sinne beeinflussen. Bis 23.40, ARD

23.50 DOKUSERIE

Boys: Gibt es eine neue Männlichkeit? (1/7) Felicitas Sonvilla und Nina Wesemann befragten 30 Männer zum Thema Männlichkeit, Sex, Väter, Liebe, Feminismus, Körper und Fußball. Eine unvoreingenommene, vielfältige und überraschende Bestands aufnahme in sieben Folgen. Bis 1.15, ZDF

23.55 GUTE NACHT

Belle de Jour (F 1966, Luis Buñuel) Eine scheinbar glücklich verheiratete Frau aus großbürgerlichem Milieu (Catherine Deneuve) fantasiert regelmäßig von masochistischen Szenarien und verdingt sich bald vormittags in einem Edelbordell. Buñuels Klassiker wandelt übergangslos zwischen Momenten der "Realität" und Deneuves Träumen; artifiziell und verschlüsselt ist seine Bilderwelt, voll zynischer Aggression gegen die Rituale des Bürgertums. Bis 1.35, ORF 2

Kritik an der saturierten bürgerlichen Gesellschaft: Catherine Deneuve ist Séverine Serizy aka "Belle de Jour": 23.55, ORF 1. Foto: ORF, Studiocanal