PRO: Echtes Entrepreneurship

von Stefan Mey

Sie sind mittlerweile fester Teil des abendlichen Stadtbilds: junge Menschen, die gekühltes Dosenbier zu niedrigen Preisen direkt zum Sitzplatz des Kunden bringen – etwa am Wiener Donaukanal. Der brave Bürger stellt sich die Frage: Ja, dürfen die das überhaupt? Die Antwort darauf lautet: Nein, dürfen sie

nicht – aber sie sollten es dürfen.

Es stimmt, dass sie weder Steuern noch Kammerumlage zahlen. Dennoch sind diese Menschen genau das, was das Land braucht. Während man sich beklagt, dass es Österreichern an Wirtschaftswissen mangelt, setzen sie Fachbereiche wie Einkauf, Verkauf und Logistik in der Praxis um. Sie sind Entrepreneure in einer liberalen Parallelwelt und bieten durch die Lieferung eines kühlen 16er-Blechs direkt zum Sitzplatz einen Service, mit dem die etablierte Gastronomie selten mithalten kann. Wer steht schon gerne an der Bar in der Warteschlange?

Diese Diskrepanz zwischen Alt und Neu kennt man, nämlich vom Verdrängen alter Unternehmen durch Techkonzerne mit innovativen Modellen. Wie es der Zufall will, wird deren Besteuerung gerade auf multilateraler Ebene intensiv diskutiert, und die entgangenen Staatseinnahmen dürften hier deutlich höher sein als jene durch ein paar Studenten, die ihr Taschengeld aufbessern.

Also: Lassen wir sie doch bitte weitermachen. Vielleicht wird einer von ihnen ja jener österreichische Mark Zuckerberg, auf den die Wirtschaftswelt so sehnsüchtig wartet. (Stefan Mey, 12.7.2021)